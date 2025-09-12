Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los gobernadores que integran la flamante alianza política Provincias Unidas realizaron este viernes su primera aparición pública en la Exposición Rural de Río Cuarto, en Córdoba, en un encuentro marcado por críticas al presidente Javier Milei y la defensa del federalismo y la producción. La cumbre tuvo lugar un día después de que el mandatario nacional vetara la ley de reparto automático de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) entre las provincias.

El encuentro contó con la presencia de los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy) y Gustavo Valdés (Corrientes), así como del exgobernador y candidato a diputado nacional por Córdoba, Juan Schiaretti.

Tal como había adelantado La Opinión Austral, los mandatarios de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y de Santa Cruz, Claudio Vidal, no pudieron asistir “por cuestiones de agenda”, según confirmaron fuentes de la organización.

Críticas al gobierno de Milei

En conferencia de prensa, Llaryora fue contundente sobre los recientes vetos presidenciales. “Es un gobierno cruel que no fija prioridades. Hoy es un día triste por los vetos”, expresó, al tiempo que agregó: “Hay leyes que no tienen nada que ver con el equilibrio fiscal, pero sí con el empleo y la producción. Necesitamos defender nuestro campo y nuestra industria”.

El gobernador cordobés subrayó que Provincias Unidas representa “un grito federal” y una “propuesta que mira al futuro”, y destacó la importancia del diálogo y la sensatez: “Estamos dispuestos al diálogo y a la sensatez”. También se refirió a la educación y la salud pública: “Queremos manifestarles el apoyo a la comunidad universitaria. Queremos que los jóvenes tengan la posibilidad de una educación universitaria. Es una concepción cruel que el presupuesto del Garrahan ponga en desequilibrio la macroeconomía. Queremos que el Garrahan siga salvando a los niños de la Argentina y que siga en pie”.

Schiaretti, por su parte, se mostró crítico tanto con Milei como con el kirchnerismo: “Ya Milei dejó de ser lo nuevo y el Kirchnerismo es una velita que se va consumiendo. Lo nuevo es Provincias Unidas, y vamos a construir un bloque de la sensatez en el Congreso y en 2027 aspirar a lograr un gobierno normal”.

También defendió la producción agropecuaria: “Vamos a pelear en el Congreso por la eliminación de las retenciones en dos años. No podemos acostumbrarnos a que nos metan la mano en el bolsillo durante 20 años”.

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, resaltó la necesidad de pensar la Argentina desde el interior: “Por primera vez comenzamos a pensar a la Argentina desde el interior. Necesitamos un proyecto de país que nos contenga a todos. Tenemos que dejar de ser el interior, para convertirnos en la República Argentina”.

Valdés también criticó la burocracia centralista y la falta de escucha del gobierno nacional: “Estoy cansado de ir a Buenos Aires como gobernador y que me atiendan funcionarios de tercera línea. Necesitamos que verdaderamente nos escuchen. Este es el primer grito de los provincianos”.

En la misma línea, Carlos Sadir (Jujuy) afirmó: “Provincias Unidas es escucharnos. Es algo que es muy importante. El equilibrio fiscal es con la gente. Estoy muy contento de integrar este frente que es un frente serio, democrático, federal”.

Maximiliano Pullaro (Santa Fe) cerró la conferencia destacando que la alianza se centra en la gestión más que en la ideología: “Nos unimos en una agenda productiva. El mundo demanda alimentos, minerales y energía, y eso lo tienen las provincias. Acá hay un proyecto político que mira al futuro, al trabajo y a la producción; que el Kirchnerismo no se envalentone”.

Propuestas y futuro electoral

El encuentro de Río Cuarto no solo fue una muestra de fuerza política en el interior del país, sino también una señal de cara a las elecciones de 2025. Provincias Unidas busca consolidarse como una alternativa electoral y política que promueva el federalismo, el desarrollo productivo y la inclusión social.

“Estamos construyendo un proyecto distinto y nuevo, con una mirada productiva, con sensatez; una nueva alternativa que lleve a la Argentina en paz hacia adelante”, concluyó Llaryora. Schiaretti, por su parte, anticipó: “Todos nuestros gobernadores tienen equilibrio fiscal, pero no hecho a los hachazos como el del Gobierno nacional. Vamos al Congreso a apoyar la reforma impositiva, pero también a ponerle límite a la crueldad del actual Gobierno nacional”.