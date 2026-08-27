Una inesperada versión sobre Paula Chaves y Mery del Cerro encendió la polémica sobre el vínculo que mantienen desde hace años; pese a mostrarse siempre muy cercanas, trascendió que habría surgido un conflicto entre ellas y hasta se habló de una ruptura definitiva de la amistad.

La información comenzó a circular a partir de lo contado por Pepe Ochoa en “LAM” (América TV), conducido por Ángel de Brito, aunque, poco después, Paula decidió reaccionar, públicamente, y mostrar pruebas para desmentir la supuesta pelea.

“Están distanciadas; se pudrió entre Paula Chaves y Mery del Cerro“, aseguró Ochoa al referirse a la situación.

Según explicó el panelista, detrás del supuesto conflicto habría diferencias relacionadas con algunas actitudes de Paula que no habrían sido bien recibidas por su amiga; además, mencionó a Zaira Nara como otro de los nombres que tendría relación con la historia.

“Hubo algo en el devenir de lo que se convirtió Paula; a Mery muchas de sus actitudes no le gustaron y hay algo que tiene que ver con Zaira en el medio”, detalló Ochoa.

Durante años, Paula, Mery y Zaira mantuvieron una amistad muy cercana; sin embargo, tiempo atrás se produjo un distanciamiento entre Chaves y la hermana de Wanda Nara, antecedente que, ahora, volvió a quedar en el centro de la escena a raíz de estas nuevas versiones.

Qué dijeron sobre la supuesta pelea entre Paula Chaves y Mery del Cerro

Pepe Ochoa también reveló que había hablado con personas cercanas al círculo de Paula y sostuvo que, según la información que recibió, el supuesto quiebre entre las amigas sería definitivo.

“Me dicen que está todo podrido. No va a haber vuelta atrás, porque Mery prefiere otro tipo de amistades… Quiere un vínculo real”, señaló.

Sin embargo, Paula Chaves no dejó pasar las versiones y salió, rápidamente, a desmentirlas; a través de sus historias de Instagram, la modelo publicó una captura de pantalla de una conversación de WhatsApp que mantenía con Mery del Cerro.

“Nosotras hablando de nuestra no pelea. Jamás voy a entender cómo se dicen cosas con tanta liviandad sin ni siquiera preguntar y se propagan con tanta facilidad”, escribió Chaves, dejando en claro su malestar por lo que había trascendido.

En la captura, también, podía verse la reacción de Mery del Cerro, quien se mostró en la misma sintonía frente a los rumores sobre el supuesto enfrentamiento. “Cualquiera”, escribió la actriz.

Así, mientras en televisión aseguraban que la relación estaba atravesando una fuerte crisis y que, incluso, no habría vuelta atrás, Paula Chaves eligió exponer parte de su conversación con Del Cerro para negar que exista una pelea entre ellas.

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