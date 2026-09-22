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La selección argentina masculina de hockey sobre césped, Los Leones, volvió a quedarse con el título continental. El combinado nacional derrotó 3 a 1 a los “Diablos” de Chile en la final de los XII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 y obtuvo su quinta medalla de oro consecutiva.

El conjunto dirigido por Juan Manuel Vivaldi tomó el control del partido desde el inicio, con una circulación fluida de la bocha y dominio territorial.

A los 14 minutos, sobre el cierre del primer cuarto, Santiago Tarazona aprovechó un rebote dentro del área y abrió el marcador. El tanto tuvo un significado especial para el mediocampista de GEBA, ya que se trató de su último partido con la camiseta argentina.

Argentina mantuvo la intensidad durante el segundo período y encontró rápidamente otra oportunidad para ampliar la diferencia. A los 17 minutos, Martín Ferreiro recuperó la bocha cerca del área chilena y sacó un potente remate de revés que venció al arquero Agustín Araya para establecer el 2 a 0.

Chile intentó reaccionar, pero el elenco nacional sostuvo el control del juego durante el tercer cuarto. A los 45 minutos, Franco Agostini convirtió tras un córner corto y llevó la ventaja a tres goles.

En el tramo final, los “Diablos” adelantaron sus líneas para intentar descontar. A los 52 minutos, Ignacio Contardo aprovechó un contraataque generado después de un córner corto a favor de Argentina y marcó el único tanto chileno, que dejó el resultado definitivo en 3 a 1.

El cierre estuvo acompañado por el festejo argentino y un momento especial para Tarazona. El mediocampista fue despedido por sus compañeros en el centro del campo después de cerrar su etapa internacional con un gol y un nuevo título continental.

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