Los máximos referentes del aparato productivo nacional se reunirán en el evento de cierre de año de la minería, la 19° edición de Oro, Plata & Cobre “La Noche de las Distinciones 2025”.

El encuentro anual de este sector industrial se llevará adelante el 3 y 4 de diciembre en el Goldencenter, Ciudad de Buenos Aires.

El evento es definido como el “espacio de preferencia del sector minero para generar nuevas alianzas y acuerdos” y un “punto estratégico para conectar a representantes de Argentina y el mundo”.

Michael Meding recibe el reconocimiento del empresario del 2024 de parte de Roberto Cacciola, presidente de CAEM. FOTO: LA OPINIÓN AUSTRAL

De acuerdo a lo dado a conocer, se espera la participación de más de 650 personas, incluyendo a altos ejecutivos, empresarios y máximas autoridades de la minería nacional. La cumbre incluye un Seminario, una ronda de negocios y la cena anual “La Noche de las Distinciones”, donde se premian a los mejores actores de la minería argentina.

Participantes

Además de las distinciones, uno de los segmentos más esperados del evento son los seminarios, espacio que contará con figuras clave del ámbito público, empresarial e internacional.

En representación del Gobierno nacional estarán presentes Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, y Pablo Quirno, de la Cancillería Argentina.

Se sumarán Pablo Bereciartúa, del Ministerio de Infraestructura de CABA; Luis López, de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y Alejandro Núñez, de Belgrano Cargas y Logística S.A.

La “Noche de las Distinciones”, un evento tradicional de la industria minera.

El sector productivo estará representado por Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM); Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial Argentina; Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina; y Franco Mignacco, presidente del Departamento Minero de la UIA y de Minera Exar.

En el plano internacional y financiero, disertarán Erik Høeg, embajador de la Unión Europea en Argentina; Ilse Cougé, Jefa de Cooperación de la Unión Europea; Bernardo Ayala, CEO del Grupo México Transportes (USA) -ex Ferromex-; Manuela Adl, de la International Finance Corporation; Felipe de la Balze, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales; y Juan Biset, consultor Externo de la OCDE.

La agenda se completará con la participación de compañías y consultoras líderes como Michael Meding, de McEwen Copper; Javier Robeto, de Aldebaran – Altar Fortescue.