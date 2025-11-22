Your browser doesn’t support HTML5 audio
Los máximos referentes del aparato productivo nacional se reunirán en el evento de cierre de año de la minería, la 19° edición de Oro, Plata & Cobre “La Noche de las Distinciones 2025”.
El encuentro anual de este sector industrial se llevará adelante el 3 y 4 de diciembre en el Goldencenter, Ciudad de Buenos Aires.
El evento es definido como el “espacio de preferencia del sector minero para generar nuevas alianzas y acuerdos” y un “punto estratégico para conectar a representantes de Argentina y el mundo”.
De acuerdo a lo dado a conocer, se espera la participación de más de 650 personas, incluyendo a altos ejecutivos, empresarios y máximas autoridades de la minería nacional. La cumbre incluye un Seminario, una ronda de negocios y la cena anual “La Noche de las Distinciones”, donde se premian a los mejores actores de la minería argentina.
Participantes
Además de las distinciones, uno de los segmentos más esperados del evento son los seminarios, espacio que contará con figuras clave del ámbito público, empresarial e internacional.
En representación del Gobierno nacional estarán presentes Luis Lucero, secretario de Minería de la Nación, y Pablo Quirno, de la Cancillería Argentina.
Se sumarán Pablo Bereciartúa, del Ministerio de Infraestructura de CABA; Luis López, de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y Alejandro Núñez, de Belgrano Cargas y Logística S.A.
El sector productivo estará representado por Roberto Cacciola, presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM); Martín Rapallini, presidente de la Unión Industrial Argentina; Nicolás Pino, presidente de la Sociedad Rural Argentina; y Franco Mignacco, presidente del Departamento Minero de la UIA y de Minera Exar.
En el plano internacional y financiero, disertarán Erik Høeg, embajador de la Unión Europea en Argentina; Ilse Cougé, Jefa de Cooperación de la Unión Europea; Bernardo Ayala, CEO del Grupo México Transportes (USA) -ex Ferromex-; Manuela Adl, de la International Finance Corporation; Felipe de la Balze, del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales; y Juan Biset, consultor Externo de la OCDE.
La agenda se completará con la participación de compañías y consultoras líderes como Michael Meding, de McEwen Copper; Javier Robeto, de Aldebaran – Altar Fortescue.
Evento
Cada fin de año, la minería es la gran protagonista del evento anual de Panorama Minero realizado en la Ciudad de Buenos Aires. El seminario internacional es un espacio crucial que reúne a todo el sector para consolidar las relaciones empresariales e institucionales, generar contactos y conocer las últimas novedades de la industria.
Durante dos días, el evento atrae a más de 650 líderes mineros y representantes de segmentos afines, incluyendo la participación de empresarios y CEOs, proveedores, académicos, funcionarios, delegaciones internacionales e inversionistas.
El programa de actividades incluye conferencias validadas por expertos y reuniones de negocios, en paralelo a espacios exclusivos de relacionamiento entre empresarios.
Además, al cierre de la primera jornada tiene lugar la exclusiva cena de fin de año conocida como “La Noche de las Distinciones”, donde se destacan los avances alcanzados por la industria y se reconoce la labor de los distintos actores mineros.
El evento promueve información y contactos de relevancia, siendo un espacio ideal tanto para quienes buscan incursionar en el mundo minero como para aquellos que desean consolidar su presencia en el sector.
