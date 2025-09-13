Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano 2022, protagonizó un grave accidente de tránsito la noche del viernes 12 de septiembre, pasadas las 20.30, mientras circulaba en moto sobre la Ruta 7, a la altura del cruce con la calle La Providencia, en Francisco Álvarez. Según las primeras versiones, la motocicleta impactó contra un automóvil conducido por una mujer. Medina llevaba casco al momento del choque y fue trasladado de urgencia al Hospital Provincial Mariano y Luciano de la Vega, en Moreno.

En este marco, los ex hermanitos de GH y familiares se sumaron al pedido de oraciones para su pronta recuperación mientras atraviesa uno de los momentos más delicados de su vida.

A medida que empezó a circular la noticia, se fueron conociendo las voces de los antiguos compañeros de reality. Julieta Poggio mostró una foto junto a Thiago, ambos sonrientes, y la leyenda: “Cadena de oración por Thiaguito. Vamos, todo va a estar bien”.

Su amiga Juli Poggio se sumó al pedido de oración y brindó su apoyo.

Nacho Castañares, se manifestó en el mismo sentido, con un texto en letras blancas sobre fondo negro: “Cadena de oración para Thiago porfa”. Cabe mencionar que ambos son grandes amigos de la expareja, al punto que son los padrinos de una de las gemelas.

Compadre de Thiago, ex hermanito.

Walter Alfa Santiago compartió una foto de ambos en la casa más famosa del país y un mensaje con su estilo: “Thiaguito… Ponete bien lokillo, pronto quiero abrazarte así de nuevo”. Otro GH que compartió mensaje de apoyo fue el ex GH Maxi Giúdici, quien escribió: “¡Acá estamos rezando por vos hermanito! Sé que vas a superar esto porque sos muy fuerte. Recemos todo por Thiago”.

Tras el accidente, Alfa publicó un mensaje de apoyo en sus redes sociales.

Sentido mensaje del ex hermanito Maxi Gudici.

En medio de tanto dolor y desconcierto, el ganador de dicha edición, Marcos Ginocchio, fue víctima de una supuesta fake news, ya que estuvo circulando una historia de Instagram en la que hacía referencia al fallecimiento de Thiago. El salteño reposteó una publicación de la cuenta de La Criti aclarando la situación y le dejó un sentido mensaje a su antiguo compañero: “Recemos por Thiaguito y apoyemos mucho su familia, por favor”.

Marcos Gianocchio a través de su cuenta de Instagram.

