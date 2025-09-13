Thiago Medina: nuevo parte médico tras el accidente en moto

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano, se encuentra en estado crítico tras sufrir un grave accidente de moto en la localidad bonaerense de Moreno. El joven, de 22 años, permanece internado y lucha por su vida. El siniestro ocurrió en la noche del viernes 12 de septiembre.

Medina fue trasladado de inmediato al Hospital de Moreno, donde debió ser operado de urgencia. “El parte médico indica que está en estado reservado y con riesgo vital. Le extirparon el bazo y, además, presenta complicaciones en un pulmón y un riñón”.

“Sigue con asistencia respiratoria mecánica, bajo soporte con drogas vasoactivas, con estado reservado”, dice el parte oficial de salud del joven ex Gran Hermano. Además, Brisa, también hermana de Thiago, solicitó a través de sus redes 25 dadores de sangre de cualquier tipo y factor para colaborar con el sector de hemoterapia del nosocomio.

