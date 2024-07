En las últimas horas, Juliana “Furia” Scaglione, exjugadora de Gran Hermano, hizo un vivo para anunciarle a sus seguidores que rescindió su contrato de Telefe, situación que llamó la atención de Ángel de Brito y Cristian U, quienes no dudaron en destrozar a la entrenadora deportiva.

¿Qué dijo Furia sobre ya no trabajar con Telefe?

Durante el vivo, Furia reveló: “Telefe y yo ya no estamos más juntos. Esto significa que tampoco con Kuarzo“.

“Tengo libertad absoluta”, aseguró, y, prosiguió: “Recién vengo de firmar los papeles que dicen que “soy libre”. Ya no tienen mi derecho de imagen ni nada por el estilo”.

“Ha sido explotado durante varios meses, por lo cual, yo no pido nada ni tampoco me piden nada a mí, simplemente, terminamos de buena manera”, afirmó. A esto, sumó: “Ambos, nos queremos mucho. Para los dos es muy fuerte”.

En ese momento, le pidió un favor a sus fans. “Por eso, les pido a ustedes que no hablen mal de mi potrero, ¿se entiende? ; por ende, yo tampoco lo voy a hacer, porque es dónde me encontraron…. hice un casting”, comentó.

Tras esto, decidió hacer referencia a GH. “A mí me encontró Kuarzo y me abrió las puertas a Gran Hermano, así que… nada, estoy muy feliz por el proyecto. Obviamente, me acongoja porque se terminó”, dijo.

Por otro lado, hizo referencia a cuando aseguró que “hubo fraude”. “Sé que hay mucha bronca de por medio por un tema de la palabra “fraude”, entonces, vamos a empezar a ser políticamente correctos: de Gran Hermano y Telefe sólo se habla si es en buenos términos”.

En ese sentido, manifestó: “Siempre me van a ver hablando bien. Yo, me enamoré del formato, del programa, de vivir en esa casa y de un montón de cosas… de ustedes”.

Tras esto, concluyó: “Para mí, es duro terminar con algo, pero… bueno. Y, para que quede claro, no es que me echaron, esto fue un común acuerdo porque también merezco trabajar y ellos, por el momento, tienen otro tipo de actividades y decidí no acompañarlos, así que… les pido que me acompañen en mis nuevos proyectos”.

Los picantes dichos de Ángel de Brito luego de que Furia anunció que ya no trabaja para Telefe

Luego de estas declaraciones, De Brito decidió apuntar contra Scaglione.

“Felicitaciones, Furia; ahora, vas a poder hacer tu cuento sin limitaciones”, escribió el conductor de LAM. Con estas palabras, recibió miles de comentarios a favor, donde los fans aseguran que Telefe le puso un bozal legal por haber dicho que “hubo fraude” ya que no ganó.

Cristian U destrozó a Furia tras rescindir su contrato con Telefe

Por otro lado, el exjugador del reality y productor musical, Cristian U, habló con “Intrusos” (América TV), programa comandado por Flor de la V, e hizo unas polémicas declaraciones en contra de la entrenadora deportiva.

Cristian, expresó: “Telefe arma un personaje y apuesta e invierte mucho en él. Ustedes… ¿realmente creen que Telefe va a decir “común acuerdo”?”, e, irónico, lanzó: “Dale… seguí tu carrera que está todo bárbaro”.’

“Uno sabe lo que va a cobrar antes de entrar al reality y está al tanto de lo que dice el contrato”, reveló.

Y, prosiguió: “Telefe te hizo este monstruito facturador que sos hoy. Tenés que dar lo que corresponde, porque esa máquina fue la que te inventó”.

Después, el productor musical apuntó contra la gente que rodea a los personajes del reality. “Los abogados que te empiezan a rondar te queman la cabeza y, también, los familiares y amigos del campeón son la peor lacra y basura que podes tener al lado”, indicó.

Finalmente, opinó acerca de la denuncia que hizo Furia sobre el supuesto fraude. “Tenemos que hacernos cargo de que hay veces que perdemos. Va en uno mismo saber decir ‘quizá no tuve lo suficiente para ganar’”, cerró.

Inscripción para Gran Hermano 2025: todos los detalles

Para aquellos interesados en anotarse al casting, deberán ingresar al siguiente link: https://granhermano.mitelefe.com/, donde tendrán que completar sus datos personales. Al igual que el año pasado, la producción solicita las redes sociales del posible participante, un video de presentación y datos como estudios, hobbies y habilidades; también, quien se inscriba, tendrá que informar si ha participa en otros programas televisivos, si tiene vínculo con algún famoso/a y compartir, en detalle, por qué quiere entrar y qué tipo de estrategia le gustaría usar.

