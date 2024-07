Mauro Dalessio, exjugador de Gran Hermano y, quien, dentro de la casa más famosa del país mantuvo un romance con Juliana “Furia” Scaglione, le reveló a sus seguidores que la entrenadora deportiva le dijo que lo va a denunciar si sigue hablando de ella en sus redes.

Los polémicos dichos de Mauro Dalessio sobre la amenaza de Furia

Mauro, expresó: “Les cuento un notición: me quiere hacer una carta documento (Juliana) porque dice que hablo, que qué se yo”. Ante esto, indicó: “Si ustedes ven mi Instagram, no la nombro casi nunca. Me parece muy graciosa la situación, es muy bizarro todo”.

Y, remarcó: “Yo no la nombro para nada y me escribió que me quería hacer una denuncia. No contesté el mensaje ni lo abrí; quedó ahí. Me lo mandó la semana pasada”.

A pesar de que no le dio bola, Dalessio reveló que Furia sigue insistiendo.“Me llamó 300 mil veces. Vi que hace poco se peleó con Gastón Trezeguet… No es no. Lo más gracioso, es que ella ni bien salió decía “todo es en juego” y, ahora, sigue haciendo lo mismo. La tipa es así, le guste a quién le guste”, concluyó.

Cristian U destrozó a Furia tras rescindir su contrato con Telefe

Luego de que Scaglione anunció que “cortó lazos con el canal” y aseguró que “quedó todo bien”, el exjugador del reality y productor musical habló con “Intrusos” (América TV), programa conducido por Flor de la V, e hizo unas polémicas declaraciones en contra de la entrenadora deportiva.

Cristian, expresó: “Telefe arma un personaje y apuesta e invierte mucho en él. Ustedes… ¿realmente creen que Telefe va a decir “común acuerdo”?”, e, irónico, lanzó: “Dale… seguí tu carrera que está todo bárbaro”

“Uno sabe lo que va a cobrar antes de entrar al reality y está al tanto de lo que dice el contrato”, reveló.

Y, prosiguió: “Telefe te hizo este monstruito facturador que sos hoy. Tenés que dar lo que corresponde, porque esa máquina fue la que te inventó”.

Después, el productor musical apuntó contra la gente que rodea a los personajes del reality. “Los abogados que te empiezan a rondar te queman la cabeza y, también, los familiares y amigos del campeón son la peor lacra y basura que podes tener al lado”, indicó.

Finalmente, opinó acerca de la denuncia que hizo Furia sobre el supuesto fraude. “Tenemos que hacernos cargo de que hay veces que perdemos. Va en uno mismo saber decir ‘quizá no tuve lo suficiente para ganar’”, cerró.

Inscripción para Gran Hermano 2025: todos los detalles

Para aquellos interesados en anotarse al casting, deberán ingresar al siguiente link: https://granhermano.mitelefe.com/, donde tendrán que completar sus datos personales. Al igual que el año pasado, la producción solicita las redes sociales del posible participante, un video de presentación y datos como estudios, hobbies y habilidades; también, quien se inscriba, tendrá que informar si ha participa en otros programas televisivos, si tiene vínculo con algún famoso/a y compartir, en detalle, por qué quiere entrar y qué tipo de estrategia le gustaría usar.

Leé más notas de La Opinión Austral