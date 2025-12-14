Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Lucas Fridman, cerebro artístico y uno de los conductores de OLGA, dialogó con La Opinión Austral en la alfombra negra de los Premios Martín Fierro de los Canales de Streaming. La ceremonia se desarrolla en el Centro de Convenciones de Buenos Aires y presenta 32 ternas que distinguen a conductores, periodistas, streamers, creadores de contenido y señales de streaming que marcaron el año.

“Es realmente muy lindo encontrarnos, estoy muy contento de ver a toda esta gente reunida en un mismo lugar. Igual, todos los canales de streaming son principales”, expresó. Sobre lo que se viene para OLGA en 2026, adelantó: “Vamos a seguir más o menos en la línea en la que estamos”.

En esa línea, sumó: “Quizás empecemos a apostar a otro tipo de formatos y a extendernos un poco más allá del aire, de lo que sea el vivo. Producir cosas para el on demand, estamos trabajando en eso, que no necesariamente sean transmisiones en directo”.

Al referirse a su vínculo con Migue Granados, explicó: “Nunca nos peleamos y siempre nos peleamos. Discutimos, charlamos, tenemos opiniones distintas, pero nunca es una pelea profunda que nos haga daño. Está bueno, es más un diálogo”. Para cerrar, contó a quién le dedicaría un Martín Fierro: “A Paula, mi novia, por bancarse estos últimos dos años y medio”.

