Gimena Accardi y Joaquín Cordovero, conocido artísticamente como Seven Kayne, protagonistas del proyecto audiovisual TILF (Teacher I’d Like to F*ck), dialogaron con La Opinión Austral en la alfombra roja de los Premios Martín Fierro de Streaming, el evento organizado por APTRA que se realizó este domingo en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.

“Estamos muy expectantes y felices. Vinimos a presentar la nueva serie vertical de drama erótico que van a poder ver a partir de enero por OLGA, así que eso nos entusiasma mucho y ahora vamos a mostrar el tráiler”, señaló Accardi. Luego agregó: “Es una serie que desarrollamos, escribimos y dirigimos junto a mi socia. A partir de ahí empezamos la búsqueda del protagonista, hicimos audiciones y, cuando surgió el nombre de Seven, le escribí. Me respondió enseguida y el resto es historia”.

Por su parte, Kayne expresó: “Siempre tuve muchas ganas de actuar. Ya había participado en otros castings que no se dieron, así que cuando ella me llamó le dije: ‘soy yo’. El guion y la idea me parecieron súper jugados e innovadores. Hice el casting y, por suerte, las chicas me aprobaron. Ensayamos un montón y generamos mucha confianza, porque son escenas fuertes. Hoy es el momento de presentar el tráiler y ver las reacciones”.

La actriz detalló el enfoque del proyecto: “La idea era ser disruptivas, directoras mujeres contando una historia erótica desde nuestro punto de vista, con un poco de todo. Muchas situaciones surgieron de experiencias de amigas, otras son imaginación y algo de nuestras cabezas retorcidas. Fuimos armando el relato y quedó hermoso, muy fino y súper cinematográfico, que era lo que buscábamos: demostrar algo muy hot con sutileza y belleza estética”.

Consultada sobre la duración de los ensayos y las grabaciones, precisó: “Fueron dos meses. Es un formato nuevo de 50 capítulos que duran entre uno y tres minutos, por lo que el rodaje fue corto, pero ensayamos mucho para generar confianza. Unos traguitos de whisky antes de las escenas fuertes nos hemos tomado”, confesó Accardi.

