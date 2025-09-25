Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luis “Lucho” González, el talentoso cantante de Río Gallegos, deslumbró el pasado 16 de septiembre en La Voz Argentina durante el “Segundo Round”. Su interpretación de “Y ahora quién” de Marc Anthony sorprendió a coaches y público, consolidándolo como uno de los protagonistas más destacados del reality.

Este jueves, el santacruceño reafirmó su versatilidad y presencia escénica en el “Tercer Round” al actuar junto a Valentina Otero. Tras recibir varios elogios de los jueces, se confirmó su continuidad en el ciclo conducido por Nicolás Occhiato.

“Nos gustan mucho los dos desde siempre. Son muy diferentes y, al mismo tiempo, se combinan muy bien. Son geniales, versátiles y cantantes de lo imposible en un concurso de canto”, dijeron Ale Sergi y Juliana Gattas.

No obstante, los integrantes de Miranda! remarcaron: “‘Lucho’, vos tenés una voz única, ya sonás como en la FM; es como si cantaras y estuvieras escuchando la radio. Sos muy preciso, muy correcto. La batalla estuvo súper pareja, pero, por darle una manito a ‘Sole’, sentimos más sólido a ‘Lucho'”.

Por su parte, Luck Ra expresó: “Por el género siento que este tema era más para ‘Lucho’… entonces estaba esa pelea de a quién le quedaba más cómodo o quién daba un poco más, pero los dos lo hicieron realmente lindo”.

Finalmente, “La Sole” transmitió las buenas noticias al oriundo de la provincia de Santa Cruz: “Coincido con muchas de las cosas que dijeron mis compañeros. Primero, si el público se perdió en el camino, creo que a ‘Lucho’ le quedó más cómoda la canción y Valentina tuvo que ir por otros lugares. ‘Lucho’ siempre las clava todas al ángulo, así que me quedo con él”.

La velada ofreció momentos de alta adrenalina: los artistas seleccionados por el ícono del folklore argentino desplegaron creatividad y estilos durante las batallas.

Milena Salamanca junto al dúo Mauricio Tarantola/Agustín Carletti interpretaron “La arenosa” de Mercedes Sosa; Luis González y Valentina Otero cantaron “Mujer amante” de Rata Blanca; y Violeta Patricia Lemo con Milagros Gerez Amud entonaron “Son cosas del amor” de Ana Gabriel.

Después de estas presentaciones, “La Sole” definió a los ganadores de las batallas: Mauricio y Agustín, “Lucho” y Milagros. Quienes no lograron imponerse debieron presentar a solas otro tema frente a la evaluación de Lali Espósito, Luck Ra y Miranda!, quienes asignaron las calificaciones. Milena Salamanca recibió el puntaje más bajo y tuvo que despedirse del reality.

La emoción del riogalleguense por seguir en La Voz Argentina

Luego de asegurarse un lugar en la próxima instancia de La Voz Argentina, el patagónico de 40 años le mandó un mensaje a sus seguidores mediante sus historias de Instagram. Con pura emoción, manifestó: “Qué belleza todo lo que estoy viviendo, es una locura todo lo que se vive cada vez que vas pasando de etapa”.

Asimismo, agradeció a toda la gente que lo apoya y remarcó: “¡Seguimos en carrera, seguimos en el Team Sole, vamos con todo!“.