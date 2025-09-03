Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El talentoso cantante santacruceño Luis “Lucho” González continúa avanzando en La Voz Argentina.

Después de haber superado la audiciones a ciegas con su interpretación de “The Best” de Tina Turner, las Batallas con “Baby one more time” de Britney Spears y los Knockouts con “La luna” de Ahyre, el riogalleguense volvió a deslumbrar al jurado, esta vez con “I should have known better” de Jim Diamond en los Playoffs.

En los shows en vivo, los clasificados competirán contra los cantantes de los otros equipos.

Tras la actuación de todos los integrantes del equipo de Pastorutti, la “Sole” debió elegir a cinco para continuar. Tal como se había filtrado días atrás en redes sociales, “Lucho” fue el último salvado de manera directa, asegurándose un lugar en la próxima etapa: los shows en vivo.

“Lucho” González junto a su abuela “Chela” en julio cuando viajó a Río Gallegos para la Fiesta Provincial del Frío.

Desde su primera participación, “Lucho” viene recibiendo el cariño y el apoyo del público, pero hay un acompañamiento que es el más valioso de todos, el de su familia.

En Río Gallegos, siguen sus apariciones en televisión paso a paso. La familia está atenta a cómo “Lucho” brilla en cada presentación, pero hay alguien que conmovida sigue cada nota entonada por el cantante.

“Lo más lindo de todo esto esto es ver a mi familia emocionarse conmigo”. “LUCHO” GONZÁLEZ

Graciela ‘Chela’ Pacheco de Soto”, de 83 años, es su abuela materna y cómo acompaña al artista desde el sur quedó registrado en un video que el mismo “Lucho” compartió en redes sociales.

La emoción de la abuela es incomparable al ver cómo su nieto va haciéndose un camino a paso firme en el mundo de la música y recibiendo el reconocimiento de artistas del calibre de quienes integran el jurado de La Voz Argentina como son Lali, Luck Ra, Ale Sergi y Juliana Gattas y por supuesto, Soledad Pastorutti.

“Chela”, “Lucho” y mamá Susana en julio en Río Gallegos.

“Lo más lindo de todo esto esto es ver a mi familia emocionarse conmigo. Un poquito en casa y mi abu Chela desde el sur. Los amooooooo. Les dejo un videito que me había quedado colgado de los Playofff”, compartió “Lucho” en su cuenta de Instagram.

Por delante, hay más etapas y más emociones para todo el país que sigue el programa, pero especialmente para quienes apoyan la carrera del santacruceño.

En los shows en vivo, la etapa que se avecina, los clasificados competirán contra los cantantes de los otros equipos para llegar a la final. En esta instancia, es el público el que decidirá qué participantes llegarán a la semifinal y quiénes se despedirán del certamen.