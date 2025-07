Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El cantante oriundo de Río Gallegos, Luis González, deslumbró en “La Voz Argentina” (Telefe) con su interpretación de “The Best” de Tina Turner; su impresionante voz hizo que los cuatro jurados, Lali, Luck Ra, Miranda!, el dúo compuesto por Ale Sergi y Juliana Gattas, y Soledad Pastorutti se disputaran para llevarlo a sus respectivos equipos; finalmente, el joven optó por el team de “La Sole”. En diálogo con el programa “La Sobremesa”, que se emite por “Tiempo FM 97.5”, el santacruceño habló sobre su destacada audición a ciegas.

González, de 40 años, está dedicado a la música desde niño. “Arranqué a los 5 o 6 años; ahí ya estaba cantando y, después, a los 13 o 14 empecé a cantar temas de “Los Nocheros”, reveló.

Su trayectoria musical incluye experiencias en diversas bandas, como en La Plata, donde vivió 10 años y formó su primer grupo estable.“Ahí tuve mi primera banda estable y, con ella, llegamos a trabajar con Ricardo Fort; trabajé en televisión y en teatro”, recordó. A pesar de sus experiencias en otras ciudades, su vínculo con Río Gallegos permanece intacto. “Está toda mi familia allá, paterna y materna, así que siempre estoy en contacto con todos mis amigos. Siempre presente la ciudad de viento”, destacó.

Para su audición en “La Voz Argentina”, interpretó un tema de una lista que presentó a la producción. “Ellos lo eligieron del listado que yo les pasé; está bueno, porque, justo, eligieron un tema que yo lo canto hace muchos años y que me siento cómodo haciendo; estaba re contento”, comentó.

La experiencia de presentarse ante los cuatro jurados, fue inolvidable.”En realidad, el cansancio fue lo que me jugó una mala pasada, pero, lo disfruté. Son muchas horas, no es que vas, cantás al toque y te vas a tu casa. Ese día estuve 8 horas hasta que canté. El estrés de esperar, también, cansa”, destacó; a pesar de algunas dudas iniciales sobre su presentación, al escuchar la grabación final, se mostró satisfecho. “Cuando canté, en el momento sentí que a alguna nota no llegué… Soy medio hincha con eso, pero, la verdad, salió lindo”, se sinceró.

Tras la audición, donde los cuatro jurados se dieron vuelta para elegirlo, Luis se encuentra en la etapa de las batallas. “Ahora tenemos las batallas, que son el próximo paso, donde cantó contra otro participante, el mismo tema, y La Sole tiene que elegir cuál de los dos se queda en el team”, explicó; además, sueña con grabar su propio disco. “También me dan ganas de tener mi disco, eso nunca lo tuve. Creo que es un buen momento para empezar”, expresó.

Su participación en el reality, el cual es conducido por Nicolás Occhiato, representa una oportunidad para impulsar su carrera musical y llevar su música a los festivales de Santa Cruz, un objetivo que le entusiasma. “Quiero ir a cantar a los festivales de allá. Sé que, este año, está complicada la cosa, pero tengo ganas de ir a la fiesta del lago, a la fiesta del robalo, el aniversario de Gallegos… Vamos a ver qué pasa este año con el aniversario, pero estaría hermoso”, cerró.

¿Cómo fue la audición de Luis González en La Voz Argentina?

Luis, egresado del colegio Salesiano e integrante de la banda BackFly, que toca rock internacional en bares y eventos privados, llegó a con una historia de vida que ya tocaba fibras sensibles antes de pisar el escenario. Casado con Vanesa y padre de Malú, una nena de 7 años, Gonźalez confesó que su familia es su gran motor. “Cuando miro a mi hija pienso que me gustaría dedicarle más tiempo”, dijo, con emoción.

Su entorno no tardó en respaldarlo; en un breve clip, previo a su actuación, su esposa, afirmó: “Es un gran papá y un gran artista. Yo me enamoré de su voz y, ahora, espero que se puedan enamorar ustedes también”; su hija, Malú, lo coronó con orgullo. “Estoy orgullosa de él”, expresó.

Pero, su pasión musical, viene de más lejos; su tío, el padre Sergio Soto, fue clave en su formación. “Él me empujó mucho; me compró mi primera guitarra y me hizo escuchar muchos discos de chico”, recordó Luis, agradecido.

Sobre el escenario, eligió interpretar “The Best” de Tina Turner; su voz potente e impronta personal, hicieron que, a los pocos segundos, los jurados Soledad Pastorutti, el equipo Miranda! (Ale Sergi y Juliana Gattas) y Luck Ra giraran sus sillas en simultáneo; unos instantes después, también lo hizo Lali Espósito, obteniendo, así, la aprobación de todos los coaches.

Soledad, sin embargo, fue la más apasionada en su discurso: “Yo no quiero que vengas a mi equipo, yo necesito que vengas a mi equipo… Siempre tengo una debilidad por voces como la tuya. Mientras te escuchaba, te imaginaba cantando: ‘en las arenas bailan los remolinos’ – en referencia a “El arriero va”, de Atahualpa Yupanqui-“.

A lo que Luis, respondió con una sonrisa cargada de nostalgia.” Yo arranqué cantando folclore de chiquito”, reveló; a pesar de tener varias propuestas tentadoras, él ya tenía tomada su decisión. “Ya lo tenía pensado en caso de que todos se dieran vuelta”, dijo y, así, se inclinó por el team Soledad.

La cantante de Arequito celebró con alegría.“¡Bienvenido el sur a este equipo! Lográs cosas increíbles con tu voz”, exclamó, abriendo los brazos para recibir al flamante integrante de su equipo.

La historia de Luis González apenas comienza en “La Voz Argentina”, pero su paso inicial ya dejó huella. Con el empuje de su familia, la bendición de su tío cura, el talento forjado en los bares del sur y el corazón puesto en cada nota, promete convertirse en uno de los nombres fuertes de esta edición.

