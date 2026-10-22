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Luis Ventura, presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA), brindó detalles sobre las próximas entregas de los premios Martín Fierro y adelantó parte del calendario de ceremonias que la entidad organiza para reconocer la labor en distintos ámbitos de la comunicación y el entretenimiento.

En una entrevista con La Opinión Austral durante los Martín Fierro de Radio 2026, cuya ceremonia se realizó el miércoles 21 de octubre en el Goldencenter de Parque Norte, en Buenos Aires, Ventura confirmó la fecha de la edición uruguaya de los galardones: “Ya quedó anunciado para el 20 de noviembre el Martín Fierro Uruguay”.

La agenda de los próximos premios

A su vez, se refirió a las próximas ceremonias en Argentina. En primer lugar, confirmó que los premios Martín Fierro de Televisión de Cable se realizarán el 12 de noviembre en San Luis, en el complejo de Potrero de los Funes, y que estarán dedicados a reconocer la comunicación en las provincias. “Volvemos a San Luis, a Potrero de los Funes, con el Federal. Vamos a premiar la comunicación en las provincias”, precisó.

Luego, APTRA concentrará sus esfuerzos en la organización de los Martín Fierro de Cable. Según adelantó el periodista, la agenda continuará con la ceremonia uruguaya y otras premiaciones previstas para los meses siguientes. Entre ellas, mencionó los reconocimientos al cine, el teatro y la salud, además de una distinción dedicada a los deportes electrónicos.

Un Martín Fierro dedicado a los esports y al Mundial

Durante la charla, Ventura explicó que el premio vinculado a los deportes electrónicos estará orientado a reconocer a los protagonistas de esa actividad. “Va a tratar de los jugadores que hay, de los equipos, de la actividad. Se premia la actividad, promovido por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires”, detalló.

Además, anticipó la posibilidad de organizar una ceremonia específica para el trabajo periodístico realizado durante el Mundial de fútbol disputado en Estados Unidos. La propuesta contemplaría a quienes participaron en las coberturas del torneo.

De esta manera, APTRA proyecta ampliar su calendario de reconocimientos a diferentes sectores, con nuevas ceremonias que abarcan desde la televisión y la producción artística hasta el deporte y las nuevas disciplinas digitales.

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