Maximiliano Pullaro: “Provincias Unidas va a poner al próximo presidente de Argentina” Los gobernadores de Provincias Unidas encabezaron una cumbre en Río Cuarto donde dejaron en claro que el bloque busca consolidarse en el Congreso y proyectarse como alternativa presidencial. El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, aseguró que el espacio político “va a poner al próximo presidente de Argentina” y reclamaron mayor protagonismo para las provincias.

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Los gobernadores Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Valdés (Corrientes) y el exmandatario cordobés Juan Schiaretti encabezaron este viernes una cumbre de Provincias Unidas en el marco de la exposición organizada por la Sociedad Rural de Río Cuarto. El encuentro marcó un paso clave del armado federal, que busca consolidarse políticamente en el Congreso y proyectarse como alternativa de gobierno nacional.

En la conferencia de prensa posterior al encuentro, los gobernadores dejaron en claro los objetivos políticos del bloque: primero consolidarse en el Congreso y luego presentar una alternativa presidencial.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, fue contundente y señaló que Provincias Unidas “no es un frente que discute lo ideológico, es un frente político y de gestión” y aseguró: “Acá hay un proyecto político con perspectiva de futuro, que va a construir en el Congreso y que va a poner al próximo presidente”.

“Formamos Provincias Unidas para no volver atrás nuevamente, para que el kirchnerismo no se envalentone”, declaró el radical.

Como sus pares, destacó la administración responsable de los recursos que hacen la provincias. “Hoy hay paz social porque los 24 gobernadores la hemos cuidado”, disparó.

“Acá hay un proyecto político con perspectiva de futuro, que va a construir en el Congreso y que va a poner al próximo presidente”, cerró.

Martín Llaryora: “Vamos a llevar la sensatez al Congreso”

El mandatario cordobés Martín Llaryora señaló que el armado federal “está dispuesto al diálogo” con la Casa Rosada, pero que se encuentra “construyendo un proyecto distinto”.

“Desde el interior del interior acompañamos a todos los sectores productivos de Argentina y nos comprometemos con el campo argentino. No nos podemos acostumbrar a que nos vayan bajando de a poco las retenciones”, dijo el gobernador de Córdoba.

“El Gobierno no mira el desarrollo, hay leyes que no tienen nada que ver con el equilibrio fiscal, pero sí con el empleo y el desarrollo. Necesitamos una ley de biocombustibles para que no salgan más los granos en camiones. Basta de lobby, necesitamos defender nuestro campo y nuestra industria”, continuó.

Provincias Unidas se presenta en Río Cuarto con fuertes críticas a Milei. (Tomy Fragueiro La Voz)

“Tenemos un modelo que hoy produce desempleo, no lo queremos más. Vamos a llevar la sensatez al Congreso. Antes había que ir a la capital para escuchar lo que se iba a hacer en Argentina. Hoy vienen al interior a escuchar la propuesta para construir una propuesta grande, que quiere llevar una propuesta nueva para la presidencia”, continuó.

Seguidamente, Llaryora expresó el apoyo a la comunidad universitaria tras el veto a la ley de financiamiento. Luego tildó de “cruel” el veto a la ley de emergencia pedriátrica. “Les decimos sí al Garrahan, no nos vamos a mover de la huella. Nosotros y nuestros diputados queremos que los médicos sigan salvando a los niños de la Argentina”.

“Estamos dispuestos al diálogo, pero estamos construyendo un proyecto distinto, de sensatez. Queremos una alternativa que lleve al país en paz y hacia adelante con desarrollo. Provincias Unidas lo va a hacer de una vez todas”, cerró Llaryora.

Juan Schiaretti: “No logran el equilibrio fiscal a los hachazos”

El referente de Provincias Unidas y candidato a diputado por Córdoba, Juan Schiaretti, ponderó a los gobernadores como la “expresión de la buena gestión”, en el marco del encuentro de Provincias Unidas en Río Cuarto.

“No logran el equilibrio fiscal a los hachazos, lo hacen con la gente adentro”, dijo el exgobernador de Córdoba.

Schiaretti cargó contra la “mala gestión del gobierno nacional” y puso como ejemplo la falta de chapas patentes y los pasaportes defectuosos.

En materia de retenciones, reiteró el reclamo por la eliminación definitiva. “Es importante que no nos acostumbremos a los impuestos que nos ponen desde el AMBA y nos perjudican”, reprochó.

Schiaretti reiteró conceptos habituales de su discurso, como el respeto a las instituciones y la defenestración del que piensa distinto. “Somos la oposición que quiere que le vaya bien al país. Vamos al Congreso no a plantear el derrumbe del gobierno nacional, vamos con la misión de evitar que el sacrificio del pueblo argentino termine con una nueva frustración”, planteó el candidato.

“Vamos a apoyar y a ayudar a sancionar las leyes para alcanzar el progreso y a poner límites las acciones que muestran crueldad del gobierno nacional”, y siguió con el reproche al veto de la ley de emergencia pediátrica. Comparó lo mínimo del impacto de la medida con respecto a la evasión del “señor del tabaco”, en referencia a Pablo Otero.

El repliegue en el financiamiento universitario y la ausencia de inversión en obras fueron otros de los elementos críticos del discurso de Schiaretti en Río Cuarto.

Carlos Sadir: “Sabemos gobernar y queremos llevar este modelo a todo el país”

El gobernador de Jujuy, Carlos Sadir, reprochó la concepción “poco sensible” con los sectores vulnerables que se expresó tras los vetos del presidente Javier Milei y en el marco del encuentro de Provincias Unidas en Río Cuarto expresó: “Sabemos gobernar y queremos llevar este modelo a todo el país”.

“Nosotros tenemos equilibrio, pero es con la gente, trabajando con ellos y con sensibilidad”, aseguró el gobernador jujeño.

“Esta nueva gestión nos pasó un montó de cuestiones que ya no atiende. Y no tenemos déficit y no salimos del equilibrio. Eso es Provincias Unidas”, dijo el mandatario radical después de citar los puntos de repliegue del poder central.

Gustavo Valdés: “No vamos a posar para una foto con motivos electorales, queremos respuestas concretas”

El gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, expresó su cansancio por ser atendido por “funcionarios de tercera línea” del Gobierno.

“Tenemos que juntarnos las provincias argentinas para que verdaderamente nos escuchen en Buenos Aires. Tenemos que dejar de ser el interior para convertirnos en la República Argentina”, cuestionó el centralismo porteño el gobernador radical.

El correntino negó que los gobernadores sean el enemigo de la Patria. “Estamos cansados de fracasos, este es el momento de que las provincias argentinas avancen en la unión que tanto deseamos para tener un futuro juntos”, añadió.

En la conferencia de prensa, consultado por el veto presidencial a la ley que coparticipaba los ATN y que contaba con el respado de los 24 jefes de las provincias Valdés dijo que no conformaron Provincias Unidas por fondos. “No somos un ATN, tenemos un compromiso con los argentinos”.

Respecto de un eventual llamado del Gobierno, fue contundente. “Si quieren una foto, tienen la de 9 de julio en Tucumán”, dijo en referencia al Pacto de Mayo de 2024. “Nosotros no vamos a posar para una foto con motivos electorales. Queremos respuestas concretas y una Argentina diferente”, planteó el correntino.

El mensaje de Ignacio Torres

La cumbre tuvo dos ausencias: la del gobernador de Chubut, Ignacio “Nacho” Torres, y la de su par de Santa Cruz, Claudio Vidal que no pudieron viajar por problemas de agenda.

Sin embargo, el mandatario chubutense se hizo presente a través de un video en el que envió un mensaje a sus colegas:

“Quiero mandarle un abrazo grande a todos los colegas que están en Córdoba, los intendentes también que se están sumando a este espacio republicano y federal que es Provincias Unidas. Pedirles disculpas que no puedo estar hoy acompañándolos porque tenía agenda en Comodoro Rivadavia, pero celebro que estemos discutiendo lo importante, que estemos hermanados como provincias para alzar la voz por esa producción, por ese campo, por la energía, por todo ese trabajo que generamos a lo largo y ancho de la Argentina y que necesita desesperadamente salir de esa Argentina pendular”.

Torres también puso el foco en la agenda de desarrollo como eje central de Provincias Unidas: “Hoy estamos discutiendo lo importante que es una agenda de desarrollo y eso es lo primero que tenemos que poner en valor de esta nueva construcción que llegó para quedarse, que es Provincias Unidas”.

Finalmente, invitó a sus pares a recorrer Chubut en los próximos días: “Los espero en unos días en la provincia, donde vamos a mostrar también ese potencial que tenemos como país. Tenemos lo que demanda el mundo y para crecer necesariamente tenemos que apuntar, a ponderar, a poner en valor a la Argentina del trabajo”.

El encuentro en Río Cuarto evidenció la consolidación de un bloque federal que se proyecta más allá de la gestión provincial. La estrategia de Provincias Unidas se centra en presentar soluciones concretas para la Argentina, fortalecer la representación en el Congreso y, según palabras de Pullaro, poner al próximo presidente del país.