*Por Julieta Romero, BAE Negocios

Tras los anuncios del Gobierno, que supieron a poco en el mercado, los dólares financieros se dispararon este lunes, un 4,8% el MEP y un 4,6% el CCL, y ambas cotizaciones quedaron por encima de los $1.410. De este modo, acortaron la brecha con el dólar tarjeta de $1.492, lo que generó alertas entre analistas: puede traducirse en una mayor demanda de divisas para compras en dólares en el corto plazo, ya con efecto directo sobre las reservas. Los anuncios del viernes también tuvieron un impacto negativo en la bolsa, los bonos y las acciones, con un panel pintado de rojo, mientras que el Riesgo País subió casi un 4% hasta los 1.513 puntos.

La jornada del lunes fue muy distinta a las ruedas de euforia que se vivieron durante el arranque del Gobierno, en diciembre. El Merval cayó un 1%, mientras que los bonos en dólares sufrieron un desplome en torno al 3%. Dentro de las acciones los recortes más graves llegaron al 7,6%, con la mayoría de los papeles en rojo. Los ADRs cayeron hasta 9,5%. Los bonos mostraron bajas de hasta 5% y el riesgo país subió un 3,9% hasta los 1.513 puntos. No superaba los 1.500 puntos desde mediados de marzo.

Los resultados respondieron a los anuncios que llevaron a cabo el viernes por la noche el ministro de Economía, Luis Caputo, y el presidente del BCRA, Santiago Bausili. Aunque informaron de cambios en lo monetario, no hubo novedades en lo cambiario: seguirá el cepo y no se alterará el 2% de devaluación mensual.

Dólar hoy

Todas las miradas estuvieron en los dólares financieros. El MEP subió un 4,8% hasta los $1.413 y el CCL saltó un 4,6% a $1.412. El blue pegó un salto del 2,85% ($40) hasta los $1.405, con un spread del 53,7% respecto al mayorista.

De este modo, el MEP se acercó al dólar tarjeta, que hoy está en $1.492 (precio Banco Nación), y se mueve de acuerdo al mayorista. El economista Nicolás Dvoskin resaltó que puede convertirse en un problema para el Gobierno, en un segundo semestre con una mayor demanda estacional de dólares.

“En plena apreciación cambiaria, el gobierno pudo contener reservas porque el dólar tarjeta ha estado sistemáticamente por encima del blue. Si llega a pasarlo, va a aumentar el consumo de tarjeta en dólares, y eso sale de las reservas”, destacó respecto de la comparación entre el dólar bolsa y la cotización para los consumos en dólares abonados con tarjetas de crédito y débito que incluyen un recargo del 30% de impuesto PAÍS y del 30% de anticipo de Ganancias.

En esa línea, el economista de Consultora Ledesma Gabriel Caamaño manifestó su “preocupación” respecto de lo que “hasta hace unas semanas era una posibilidad remota y ahora ya no está tan lejos”. Y puntualizó: “Si el MEP queda más caro que el Tarjeta lo que va a pasar es que vas a tener un aumento de la demanda porque la gente prefiere pagar sus gastos al exterior en dólares porque le sale más barato y eso genera una presión más en el mercado de cambios”.

Reacción negativa de los mercados

Acerca de la respuesta del mercado a los anuncios, la economista de PPI Melina Eidner señaló que los anuncios del viernes “dejaron un sabor agridulce”, dado que el Gobierno “vino con un anuncio monetario cuando el mercado esperaba un anuncio cambiario”. Las autoridades había asegurado que plan económico entraba en una segunda etapa y que recién el levantamiento del cepo cambiario llegaría en una “tercera fase”.

“El hecho de que la salida del cepo vaya a ser postergada para una tercera etapa y que no tenga un plazo para ser implementada podría haber hecho que el mercado reaccionara a la baja. El mercado no estaba esperando el anuncio que se dio, sino que Caputo lo que hizo fue ratificar el crawling del 2% mensual y la continuidad del Blend del 80/20”, explicó Eider.

Caamaño analizó que las bajas del lunes tienen que ver con “lo remolones que están para la salida del cepo” y destacó: “Caputo ponderó mucho más los riesgos de salir del cepo que los costos de permanecer”.

“Por un lado, el mercado estuvo plagado de indefiniciones, falta mucho detalle, y, por el otro, entendió que no cambiaba mucho si los intereses los pagaba el BCRA o el Tesoro. En el consolidado no cambia mucho y en todo caso te va a generar menor ahorro por el lado fiscal y no necesariamente mayor disciplina. No le dio la veta positiva a eso y sí le pesó más lo negativo de lo remolones que están respecto de la salida del cepo”, explicó.