Luego de que el Senado de la Nación aprobara el Presupuesto 2026, el diputado nacional por Chubut Juan Pablo Luque (Unión por la Patria) salió con los tapones de punta contra las senadoras chubutenses Andrea Cristina y Edith Terenzi, luego de que ambas votaran a favor del presidente Javier Milei.

La votación en el Senado.

Según denunció el legislador, el proyecto consolida un esquema de ajuste que impacta de lleno en áreas estratégicas como la educación pública, la ciencia y la tecnología.

El cuestionamiento fue realizado a través de un posteo en redes sociales, donde Luque puso el foco no solo en el acompañamiento general al Presupuesto, sino también en el respaldo específico al capítulo 2 de la ley, que —remarcó— profundiza el desfinanciamiento de sectores clave para el desarrollo del país. En su mirada, se trata de una decisión política que excede lo coyuntural y marca una definición de fondo sobre el modelo de Estado que se pretende consolidar.

Andrea Cristina y Edith Terenzi, senadoras por Chubut.

“El Senado aprobó un presupuesto 2026 que seguirá desfinanciando con el apoyo de las senadoras del PRO”, expresó el diputado, en una crítica directa a las legisladoras que representan a Chubut en la Cámara Alta. Para Luque, el acompañamiento al proyecto oficial implica convalidar recortes que afectan el funcionamiento de universidades, el sistema científico y tecnológico y la inversión en conocimiento, áreas que considera centrales para el crecimiento y la movilidad social.

En ese sentido, el dirigente fue particularmente duro al señalar lo que interpretó como una contradicción política. “Después tienen el descaro de ir y pasearse por la Universidad Pública que encima las formó”, lanzó, apuntando a la distancia entre el discurso institucional y las decisiones concretas adoptadas en el recinto.

