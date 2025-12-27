Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El presidente Javier Milei celebró este viernes por la noche la aprobación del Presupuesto Nacional 2026 en el Senado de la Nación. Lo hizo al compartir una imagen del panel de votación en X, donde se reflejaban los 46 respaldos a la iniciativa del Poder Ejecutivo, y acompañó la publicación con su ya característico lema: “Viva la libertad carajo”.

Desde la Casa Rosada interpretaron la sanción de la ley como el primer logro de una nueva etapa de gestión, potenciada por la composición del Congreso surgida tras las elecciones legislativas de octubre. Ese escenario consolidó un bloque propio de veinte senadores y, al mismo tiempo, dejó expuestas las divisiones internas dentro del peronismo.

“La aprobación de hoy con 46 votos afirmativos, 25 negativos y 1 abstención en general de la Ley de Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio Fiscal 2026 es un hecho histórico. No hay registro de la aprobación de un presupuesto con equilibrio fiscal de un espacio no peronista con estos números. Lo único comparable fue el presupuesto 2017, pero lamentablemente tenía déficit fiscal”, escribió Milei en otro posteo.

Luego, expresó: “Agradezco enormemente a Patricia Bullrich, Diego Santilli y todos y cada uno de los 46 Senadores Nacionales que hoy dieron un ejemplo de patriotismo y responsabilidad. Asimismo, quiero celebrar la aprobación de la Ley de Inocencia Fiscal, que viene a reparar la estafa que el Estado le hizo a los argentinos durante 40 años, devolviéndoles la libertad de utilizar sus ahorros, y blindándolos para que ningún político del futuro se los pueda quitar”.

En esa misma publicación, afirmó que “esta ley es revolucionaria. Estamos blindando los ahorros de los argentinos para siempre. Ningún gobierno que venga después de nosotros va a poder robarles los ahorros a los argentinos de bien. Estamos modificando los umbrales por los cuales el Estado podía perseguir a los argentinos ante una eventual evasión de impuestos”.

El jefe de Estado detalló: “Hasta hoy en Argentina podían investigarte como evasor simple por diferencias de 1 millón y medio de pesos. El umbral de evasión simple se eleva a 100 millones de pesos, y el de evasión agravada a 1000 millones de pesos. También modificamos el plazo de prescripción para la determinación tributaria de ARCA, disminuyéndolo de 5 años a 3 años”. De igual forma, señaló que quien incumpla y sea notificado “podrá resolverlo simplemente pagando lo que debe”.

Milei remarcó que “se blinda para siempre a los ciudadanos argentinos que adhieran al Régimen Simplificado del Impuesto a las Ganancias, mediante el cual pueden normalizar su situación patrimonial pagando Ganancias solo por su facturación e independientemente de su variación patrimonial”.

Para cerrar, sostuvo: “Quiero invitar a todos los argentinos que durante años huyeron de la inflación, del cepo o de todas las barbaridades que hizo la dirigencia política, a que adhieran al nuevo régimen simplificado de ganancias y puedan disponer de sus ahorros de manera segura para siempre. En este 2025 quebramos la inercia de la decadencia argentina. En el 2026 inicia la reconstrucción de la Nación Argentina”.

Leé más notas de La Opinión Austral