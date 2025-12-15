Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Luquita Rodríguez vive uno de los momentos más felices de su carrera. El conductor y creador de contenido se consagró ganador del Martín Fierro de Streaming 2025 a Mejor Conducción Masculina, representando a Vorterix, y expresó su alegría tras recibir el galardón.

Luego de la ceremonia, Luquitas habló con La Opinión Austral y se mostró distendido y agradecido por el reconocimiento: “Bien, contento, contento. Gané mejor conducción. Terrible, la terna de la noche”, afirmó apenas bajó del escenario.

Consultado sobre cómo seguiría la noche, respondió con tranquilidad: “Nada, tranquilo”. Aunque no descartó algún festejo improvisado, aclaró entre risas: “No sé, si hay algo capaz. No sé si hay un pozo acá, pero veremos”.

Sobre el destino del premio, fue claro: “Lo voy a dejar al lado del que tenía del año pasado”, dejando en evidencia la continuidad de su éxito en el mundo del streaming argentino.

El foco puesto en “Párense de Manos 3”

Más allá del Martín Fierro, Luquitas Rodríguez ya tiene la cabeza puesta en uno de los eventos más esperados del año: la nueva edición de Párense de Manos, el evento de boxeo amateur con influencers que se realizará en el Estadio Tomás Adolfo Ducó del Club Atlético Huracán. “El 20 de diciembre los esperamos todos ahí”.

Al hablar de algunos protagonistas de la velada, elogió a sus colegas aunque respecto al combate entre Goncho y Grego, fue cauto: “No sé quién puede ganar, che, no sé. No puedo decir quién creo que va a ganar”.

Todo sobre Párense de Manos 3

El evento, creado por Luquita Rodríguez, Rober Galati, Alfredo Montes de Oca, Germán Beder y Joaquín Cavanna, tendrá su tercera edición el 20 de diciembre de 2025, desde las 17:30 horas, en el Estadio Tomás Adolfo Ducó del Club Atlético Huracán, en el barrio porteño de Parque Patricios.

Párense de Manos 3 combinará boxeo y entretenimiento, con 20 figuras del streaming, redes sociales y creación de contenido que se subirán al ring, además de shows musicales durante toda la jornada. El evento será transmitido en vivo a través del canal de Kick de Luquitas Rodríguez.

Cartelera confirmada de combates

Flor Vigna vs. Mica Viciconte

Willy Banks vs. Gabino

Manu Jove vs. Mariano Pérez

Espe vs. SoyDairi

Tomás Mazza vs. Gero Arias

Bonavena vs. Monzón

Mernuel vs. Cosmic Kid

Goncho vs. Grego Rossello

Maravilla vs. Pepi

Cario Müller vs. Coti Romero

C0ker vs. Perxitaaa

Además, Luquitas Rodríguez, junto a Rober Galati, Germán Beder, Joaquín Cavanna y Alfredo Montes de Oca, estarán a cargo del relato y los comentarios durante todas las peleas.

Con un nuevo Martín Fierro de Streaming en sus manos y un evento multitudinario en camino, Luquitas Rodríguez reafirma su lugar como una de las figuras más influyentes del streaming y el entretenimiento digital en Argentina.