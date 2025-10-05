Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El diputado nacional y candidato a senador Facundo Manes presentó un pedido de exclusión de la Cámara de Diputados contra el legislador de La Libertad Avanza (LLA) José Luis Espert.

Luego de que el economista renunciara a su postulación como diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, en medio de las denuncias que lo vinculan con el narco Federico Machado, Manes expresó: “Si Espert no puede ser candidato, tampoco puede ser diputado”.

Mediante su cuenta de X, argumentó: “El proceso judicial que atraviese Espert correrá por cuenta de la Justicia, pero su legitimidad está rota. Los motivos por los que no puede ser candidato son los mismos que lo inhabilitan para seguir ostentando una banca”.

En el mensaje, en el que compartió la presentación que hizo en la Cámara Baja, Manes agregó: “Exigimos su exclusión de Diputados. La política no puede ser más un aguantadero de la deshonra”.

SI ESPERT NO PUEDE SER CANDIDATO, TAMPOCO PUEDE SER DIPUTADO El proceso judicial que atraviese Espert correrá por cuenta de la Justicia, pero su legitimidad está rota. Los motivos por los que no puede ser candidato son los mismos que lo inhabilitan para seguir ostentando una… pic.twitter.com/qkuJR0RA2v — Facundo Manes (@ManesF) October 5, 2025

