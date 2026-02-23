Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

En la antesala de la apertura de sesiones ordinarias en el Congreso, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, volvió a cruzar al kirchnerismo y respondió con dureza a las críticas del diputado nacional Máximo Kirchner sobre la reforma laboral que ya cuenta con media sanción en la Cámara de Diputados.

Tras dos intensas semanas de debate legislativo, el oficialismo logró avanzar con la denominada Ley de Modernización Laboral y espera que esta semana el Senado la trate para convertirla en ley. En ese contexto, Adorni defendió la iniciativa y cuestionó los dichos del referente de Unión por la Patria.

Fuerte cruce por la reforma laboral en el Congreso

Durante el debate en la Cámara baja, Máximo Kirchner había asegurado que “la reforma laboral está condenada al fracaso y parece un capricho del Fondo Monetario Internacional al que Milei no le puede decir que no porque sino se le cae el país encima”.

Consultado sobre estas declaraciones en diálogo con Radio Rivadavia, Adorni fue tajante. “Habrá dicho alguna estupidez… no hay mucho para decir de gente que ha destruido la Argentina y que es hijo de una expresidenta presa por corrupción”, apuntó.

El funcionario redobló las críticas y sostuvo que el kirchnerismo “debe llamarse a la reflexión” por los resultados de sus gestiones. “Han destrozado al país y la gente se lo va a facturar toda la vida. Gran parte de los problemas que tenemos —sobre empleo, industria y jubilaciones— son por culpa de ellos. Es gente que atrasa, que hizo mucho daño y pierden en las urnas.”, expresó.

Y agregó: “No hay mucho que analizar de lo que diga Maximo Kirchner que es uno de los grandes referentes de lo que queda kirchnerismo, de lo que queda de 20 años de desastre y de miseria. Porque en definitiva se fueron dejando el 57% de pobres, con una inflacion desenfrenada. Son gente que nos ha encerrado, que hicieron negocios con las vacunas, que despedazaron el sistema energético y el Banco central. Me llama la atención que sigan opinando y diciendo estupideces que además no son ciertas. Se ve que nunca han tenidos una conversación madura con un organismo internacional. Son gente que atrasa, se quedaron en los ’70, sin armas, pero en los ’70”, expresó Adorni.

“La reforma laboral ya está aprobada, falta discutir el artículo 44”

Respecto del estado parlamentario del proyecto, Adorni se mostró confiado: “La reforma laboral ya está aprobada, falta discutir el famoso artículo 44”.

Según explicó, la eliminación de ese artículo fue discutida en la mesa política y aseguró que el oficialismo viene “ordenado con resultados favorables en términos de votaciones”. “Vamos sorteando los diferentes obstáculos que van apareciendo. Estamos para resolver problemas y más en una ley que no es tan sencilla ni de debate ni de redacción. Hubo que dialogarla mucho”, agregó.

La iniciativa obtuvo media sanción el viernes por la madrugada y se espera que el Senado la trate entre jueves y viernes, lo que permitiría al Gobierno cerrar el período de sesiones extraordinarias con un triunfo legislativo clave.

Adorni defendió el proyecto al señalar que responde a una realidad estructural del mercado de trabajo argentino. “La reforma laboral es fundamental en una Argentina con 43% de informalidad, salarios que han sufrido en los últimos 50 años mermas reales y donde no hay generación de empleo hace 12 años”, afirmó.

Según el jefe de Gabinete, la nueva legislación busca “motivar al empleador a contratar gente” y generar condiciones para el crecimiento económico. En esa línea, llamó a “perder el miedo a contratar” y cuestionó la postura de los sindicatos: “Es extraño la posición sindical estando en contra, sin ningún tipo de análisis, sobre el nuevo texto de la ley. Defender la informalidad, los salarios bajos y la no creación de empleo parece surrealista”.

También sostuvo que el esquema anterior “no funcionaba” y que muchas de las normas laborales vigentes tienen entre 60 y 70 años, con convenios colectivos originados en la década del 70. “Está claro que el sistema había quedado viejo”, remarcó.

Un año legislativo “movido e intenso”

De cara al inicio de las sesiones ordinarias, el presidente Javier Milei brindará el domingo a las 21 horas su discurso inaugural ante la Asamblea Legislativa, que será transmitido por cadena nacional.

“El discurso del Presidente no está terminado aún”, anticipó Adorni, quien además reveló que el Gobierno tiene “en la mesa 50 proyectos de ley de mayor impacto”.

“Será un año movido e intenso en el Congreso. Cuando terminemos de diseñar todo el esquema de leyes, el Presidente verá el esquema de prioridades y de qué manera se irá enviando al Congreso para su tratamiento”, concluyó.

Con la reforma laboral como eje central y un paquete amplio de iniciativas en preparación, el oficialismo apuesta a consolidar su agenda económica en el Parlamento, mientras recrudece el enfrentamiento político con el kirchnerismo.