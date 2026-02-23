Tomás Etcheverry se coronó campeón en el Río Open 2026: conquistó su primer título ATP en una final épica ante el chileno Alejandro Tabilo

La consagración de Tomás Etcheverry en el Río Open quedará grabada como una de las gestas más emotivas del circuito. El argentino había disputado horas antes una desgastante semifinal ante el checo Vit Kopriva, interrumpida por la lluvia y marcada por el calor extremo.

Cuando parecía sin energía, regresó al court central para enfrentar a Alejandro Tabilo, que llegaba más descansado. El chileno, zurdo y efectivo con los drop shots, se quedó con el primer set por 6-3 y parecía encaminar la historia.

Reacción, tie-break y corazón

Sin electricidad en las piernas, Etcheverry apostó a los riesgos. Ajustó impactos, resistió momentos críticos y encontró un quiebre clave en el segundo set. Con el estadio Guga Kuerten (capacidad para 6200 espectadores) vibrando, el argentino llevó la definición al tie-break y lo ganó con autoridad por 7-3.

El tercer parcial fue una mezcla de tensión y dramatismo: una llovizna interrumpió el ritmo y Tabilo recibió atención médica por molestias en la cadera. Pero Etcheverry se mantuvo firme. Salvó break points, conectó aces decisivos y, tras desperdiciar dos match points, selló el triunfo en el tercero cuando el chileno falló una derecha larga.

El argentino volvió a desplomarse sobre el polvo de ladrillo, esta vez entre lágrimas. Había cumplido el sueño: su primer título ATP.

Exhausto y emocionado, Tomás Etcheverry se dejó caer sobre la arcilla tras asegurar la victoria. (Fuente: Río Open)

El triunfo impulsa a Etcheverry al puesto 33° del ranking mundial (+18 posiciones), su mejor ubicación desde agosto de 2024. Además, recibió un premio de US$ 461.835.

La victoria también prolonga el dominio argentino en el ATP 500 de Río: tercera edición consecutiva con campeón albiceleste, tras los títulos de Sebastián Báez en 2024 y 2025. En la ceremonia, el trofeo fue entregado por Diego Schwartzman, campeón del torneo en 2018.

La sonrisa de Tomás Etcheverry luego de conseguir su primer título (Fuente: Río Open)

“El día más feliz de mi vida”

En el momento de la premiación, Tomás recordó a Magalí, su hermana mayor, quien murió en septiembre de 2022 a los 32 años tras luchar contra un cáncer de mama. También les dedicó el título a sus padres y a su abuelo, fallecido el año pasado.

Emocionado, Etcheverry expresó: “Es un sueño cumplido para mí, es mi primer título y venía buscándolo mucho con mi equipo. Todavía no puedo creerlo. Di el cien por cien, era la final, era el partido más importante y lo dejé todo. Había perdido tres finales y estoy muy emocionado ahora mismo. Fue un partidazo y cayó de mi lado. Es el día más feliz de mi vida. ¡Gané mi primer título! No lo puedo creer”.

La espina de las finales perdidas en Santiago 2023, Houston 2023 y Lyon 2024 quedó atrás. En Río de Janeiro, Tomás Etcheverry se consagró campeón del coraje, ganando además los cinco tie-breaks que disputó en la semana.

Si bien uno de los grandes objetivos ya está cumplido, Etcheverry quiere más. “Ahora voy por todo”, avisó en medio de la celebración.

Una noche inolvidable, con fuegos artificiales iluminando el cielo carioca y la música de “You’re Simply The Best” acompañando la consagración de un nuevo campeón argentino en el circuito ATP.

Top 50 del ranking ATP