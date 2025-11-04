Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El recientemente designado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, envió un mensaje a su antecesor Guillermo Francos y le expresó su gratitud por el trabajo realizado dentro del equipo del presidente Javier Milei.

“Muchas gracias, Guillermo, por tu entrega, tu liderazgo y tu legado”, escribió Adorni en sus redes sociales, acompañando la publicación con una foto amistosa de ambos.

Entre las modificaciones impulsadas por el Presidente de la Nación en distintas carteras y cargos, la llegada del exvocero presidencial y legislador porteño electo por La Libertad Avanza (LLA) a la jefatura de Gabinete figuró entre las decisiones más sorpresivas.

Adorni profundizó en el tema y aseguró que recién días atrás se enteró de que su designación sería anunciada por la Oficina del Presidente. Incluso comentó que se encontraba preparándose para asumir, el 10 de diciembre próximo, su banca en la Legislatura de la Ciudad.

Ante una consulta sobre las declaraciones de Mauricio Macri —quien lo señaló como una figura sin experiencia para ejercer el cargo, en contraste con Francos— expresó cierto desacuerdo con la postura del expresidente e indicó que ese tipo de mensajes “no va en la línea” de respaldar al Gobierno.

A su vez, sostuvo que encara esta etapa como “un desafío” y desea que el resultado sea positivo porque, en ese caso, cuando concluya sus funciones, llamará a Macri y le dirá: “¿Viste que estabas equivocado?”.

