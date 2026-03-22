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Unidades de superficie de la Flota de Mar y la División Patrullado Marítimo, junto a aeronaves de la Aviación Naval y la Agrupación Buzos Tácticos del Comando de Fuerzas de Operaciones Navales Especiales, llevaron adelante operaciones de adiestramiento naval integrado en aguas del Mar Argentino.

Desde Puerto Belgrano zarparon el destructor ARA “La Argentina” y las corbetas ARA “Rosales” y ARA “Robinson”, quienes se encontraron en el mar con el buque logístico ARA “Patagonia” que regresaba de concretar el puente logístico de la Campaña Antártica de Verano junto al rompehielos ARA “Almirante Irízar” y el aviso ARA “Puerto Argentino”.

Tras congregarse en un punto al sudeste del canal de acceso a la ría de Bahía Blanca, las unidades dependientes del Comando de la Flota de Mar pusieron rumbo sur para completar la Fuerza de Tareas junto a los patrulleros oceánicos ARA “Piedrabuena” y ARA “Contraalmirante Cordero” de la División Patrullado Marítimo.

La operación estuvo a cargo del Comandante de la División de Destructores, Capitán de Navío Claudio Otero, y supervisada por el Comandante de la Flota de Mar, Contraalmirante Pablo Basso, ambos embarcados en el destructor ARA “La Argentina”. También participó el Comandante Naval, Anfibio y Logístico, Capitán de Navío Fernando González, a bordo del ARA “Patagonia”.

Al inicio de las operaciones, los buques de la Armada Argentina navegaron en configuraciones de defensa antiaérea, antisuperficie y antisubmarina, realizando adiestramientos individuales en roles de abandono, lucha contra incendios, control de averías, lanzamiento y recuperación de aeronaves y combate, para luego llevar adelante ejercicios de exploración y anavizaje y despegue (payd) con un helicóptero Fennec de la Primera Escuadrilla Aeronaval de Helicópteros, junto con ejercicios de comunicaciones, evoluciones y maniobras tácticas.

La mañana siguiente encontró a la Fuerza de Tareas navegando en formación, donde se llevó adelante una maniobra efectiva de reaprovisionamiento de combustible (RAS) entre el logístico ARA “Patagonia” y el destructor ARA “La Argentina”. Más tarde, las unidades realizaron operaciones junto a un avión P-3C Orion de la Escuadrilla Aeronaval de Exploración, con ejercicios de detección, rastreo y designación de blancos transhorizonte, y ataques de superficie en conjunto con una aeronave Beechcraft B-200 M de la Escuadrilla Aeronaval de Vigilancia Marítima.

Por la tarde, el destructor ARA “La Argentina” y la corbeta ARA “Robinson” realizaron corridas de tiro efectivo con cañones de 40 mm a blancos simulados, mientras que personal de la Agrupación Buzos Tácticos se desplegó desde el patrullero ARA “Piedrabuena” hacia la corbeta ARA “Rosales” para desarrollar ejercicios de Visita, Registro y Captura (VRC), metodología empleada durante los patrullados de control y vigilancia de tráfico marítimo que la Armada desarrolla en aguas jurisdiccionales argentinas.

Respecto a esta nueva etapa de mar, cuyo objetivo fue el adiestramiento naval integrado, el Comandante de la Flota de Mar, Contraalmirante Pablo Germán Basso, expresó: “Diseñamos esta etapa con un concepto de progresividad en el adiestramiento en técnicas y tácticas. Hemos podido cumplir la mayoría de los eventos con profesionalismo y sin inconvenientes”. Destacó además que el personal nuevo en sus roles adquirió aprendizajes y experiencias que permitirán profundizar los adiestramientos en futuras operaciones.