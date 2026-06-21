El 22 de junio de 1986 tiene un registro mundial como si fuera una fecha patria, un cumpleaños o festejo de aniversario de casados.

Diego hizo magia en los goles a Inglaterra: a los 52 minutos, con la mano (y con polémica) y luego, a los 55, el de la gambeta eterna.

Hace unos días se estrenó en la Argentina la película documental sobre el histórico enfrentamiento, El Partido, que fue presentada mundialmente en el Festival de Cannes.

 

La cobertura de Crónica

 

Con textos de Cayetano Ruggieri y telefotos de Pablo Fornells, los enviados especiales de Crónica al Mundial reflejaron toda la emoción con una espectacular cobertura.

 

LA COBERTURA DE CRÓNICA. Con textos de Cayetano Ruggieri y telefotos de Pablo Fornells, los enviados especiales de Crónica al Mundial reflejaron toda la emoción con una espectacular cobertura.

 

En la tapa del diario del lunes 23 de junio, el título Maradonazo. RIP. Malvinas 2 – Ingleses 1. La Selección Argentina, jugando un fútbol de alto vuelo, aplastó a los británicos. Diego, por su parte, demostró ser el crack del Mundial e hizo un gol para la historia. Y con dos fotos: a la izquierda, el gol con la mano; a la derecha, el gol del siglo.

 

LA TAPA DE CRÓNICA. En la edición del lunes 23 de junio, el título Maradonazo. RIP. Malvinas 2 – Ingleses 1. Y con dos fotos: a la izquierda, el gol con la mano; a la derecha, el gol del siglo.

 

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En la tapa del suplemento deportivo Estadio fue “De la mano de Diego, triunfo y semifinalista: ¡Dios Salve a Argentina!” Y en la foto principal, el gol. En el epígrafe decía: La obra cumbre del genio Diego Maradona desde el suelo. Después de haber dejado de intentar en el camino, marca el segundo gol.

 

LA TAPA DEL SUPLEMENTO ESTADIO. Con el título “De la mano de Diego, triunfo y semifinalista: ¡Dios Salve a Argentina!” Y en la foto principal, el gol. En el epígrafe decía: La obra cumbre del genio Diego Maradona desde el suelo. Después de haber dejado de intentar en el camino, marca el segundo gol.

 

La jugada eterna de Diego

 

Fue a los 55 minutos del segundo tiempo. Recorrió 60 metros, tardó 10.2 segundos. El relato de Víctor Hugo sigue vigente. Intacto en la memoria, oídos, textos y videos. El mejor gol de todos los mundiales y el relato más maravilloso. Los 114.580 espectadores en el Azteca soportaron los 30 grados.

Diego no se olvidó de los ingleses eludidos: “Yo creo que es un gol soñado, no porque lo haya hecho yo. El Negro Enrique dice que me dio un pase y que me dejó solo. Me la dio lejos del arco. Tengo la suerte de encarar y ver a los ingleses que no me podían agarrar. Cuando lo vi dudar a Fenwick, le tiré la pelota para adelante. Se la tiré a él. Cuando se la tiré adelante, él me quiso meter la mano, pero yo venía a cien por hora. A mí no me paraba nadie. Cuando fui a patear lo vi a Shilton, que me tapaba todo el arco. Entonces, amagué, la jugué cortita, Shilton quedó despatarrado y la empujé. Sentí una patada de Butcher en la pierna derecha, en el tobillo. Me rompió el tobillo. Pero era tan grande la alegría del gol que no me dolió”.

 

DIEGO CONTÓ SU MAGIA. “Yo creo que es un gol soñado, no porque lo haya hecho yo”, confesó cuando recordó el gol más lindo de todos los mundiales.

 

Y el recuerdo a su hermano Hugo: “Se le puede llamar de muchas maneras, pero lo quiero llamar: ‘Gracias al Turco’. En un partido amistoso del año ’80 en Wembley, hice una jugada muy parecida frente a Inglaterra que no fue gol. Me remarcó un error en la decisión final. Y me sirvió como consejo para la definición.”

 

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El relato eterno de Víctor Hugo

Las casi 200 palabras quedaron grabadas en la memoria: “La va a tocar para Diego, ahí la tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, deja el tendal y va a tocar para Burruchaga… ¡Siempre Maradona! ¡Genio! ¡Genio! ¡Genio! Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta… ¡Goool! ¡Goool! ¡Quiero llorar! ¡Dios santo, viva el fútbol! ¡Golazo! ¡Diegooo! ¡Maradona! Es para llorar, perdónenme… Maradona, en una corrida memorable, en la jugada de todos los tiempos… ¡Barrilete cósmico! ¿De qué planeta viniste para dejar en el camino a tanto inglés, para que el país sea un puño apretado gritando por Argentina? ¡Argentina 2, Inglaterra 0! ¡Diego, Diego, Diego Armando Maradona! Gracias, Dios, por el fútbol, por Maradona, por estas lágrimas, por este Argentina 2, Inglaterra 0.”

 