Adorni anunció a Fabián Fernández como nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la designación de Fabián Fernández como nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional, en reemplazo de Javier Lanari. El funcionario llega desde YPF para asumir un rol clave en la estrategia comunicacional de la gestión en esta nueva etapa política y económica.

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El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó la designación de Fabián Horacio Fernández como nuevo Secretario de Comunicación y Prensa del Gobierno Nacional, en reemplazo de Javier Lanari.

La decisión fue oficializada en el marco de una nueva etapa de gestión del Gobierno del presidente Javier Milei, donde se busca consolidar la estrategia de comunicación pública alineada al programa económico y al proceso de estabilización.

El propio Adorni comunicó la novedad a través de la red social X, donde expresó: “Gran desafío por delante. Mis mejores deseos en esta nueva etapa”.

Desde el oficialismo destacaron que la designación de Fernández responde a la necesidad de fortalecer la comunicación institucional en un contexto de transformación económica.

“En una nueva etapa de gestión marcada por la consolidación del programa económico y el inicio de un ciclo de crecimiento sostenido para la Argentina, el Presidente de la Nación ha decidido designar a Fabián Fernández como Secretario de Comunicación y Prensa”, indicaron fuentes oficiales.

Además, remarcaron su experiencia en el sector: “Especialista en comunicación pública, relaciones institucionales y prensa, durante más de una década Fernández integró distintos equipos de gestión y desde 2023 se desempeñó al frente del área de prensa, medios y comunicación institucional de YPF”.

El nuevo funcionario trabajará en coordinación con el Vocero Presidencial, Adrián Ravier, con el objetivo de articular la comunicación oficial del Gobierno Nacional.

Desde la Casa Rosada señalaron que su incorporación permitirá “consolidar una comunicación alineada con el proceso de transformación que atraviesa el país, en un contexto de estabilización económica, recuperación de la inversión y crecimiento sostenido”.

Quién es Fabián Fernández: perfil del nuevo Secretario de Comunicación

Fabián Horacio Fernández tiene 35 años, es oriundo de Valentín Alsina, partido de Lanús, provincia de Buenos Aires, y cuenta con una extensa trayectoria en comunicación política, institucional y corporativa.

Es Locutor Nacional egresado de la Escuela Terciaria de Estudios Radiofónicos (ETER), donde se formó entre 2009 y 2011. Su carrera comenzó en medios locales de la zona sur del conurbano bonaerense, donde desarrolló experiencia como conductor, columnista y productor.

Entre 2011 y 2014 trabajó en el ecosistema de medios de Lanús, desempeñándose en televisión y radio. Fue conductor y columnista del noticiero “Telecreativa” en Canal 5 local, con cobertura de actualidad política, social y económica del sur del Gran Buenos Aires.

También fue productor y conductor del programa “Escenario Industrial”, enfocado en la actividad productiva, pymes y desarrollo económico regional.

Además, condujo el ciclo político B60 (“Bonaerenses en 60 minutos”), un espacio de debate plural sobre política municipal y regional que reunió a dirigentes, legisladores y referentes sociales.

Entre 2014 y 2015 trabajó como asesor en comunicación en entidades empresariales y sindicales. Participó en la Unión Industrial de Avellaneda, donde condujo el programa radial “Generación Industrial” y colaboró en la revista institucional.

También trabajó junto a la Federación Argentina Unión Personal de Panaderías y Afines (FAUPPA) y la Federación de Asociaciones Argentino-Germanas (FAAG), ampliando su experiencia en comunicación institucional y relaciones corporativas.

En diciembre de 2015 fue convocado por el entonces intendente Néstor Grindetti para integrar el equipo de comunicación del municipio de Lanús.

Allí se desempeñó inicialmente como Director de Prensa y luego como Subsecretario de Prensa y Nuevos Medios, con responsabilidad sobre la comunicación institucional, redes sociales, ceremonial, agenda pública y vínculo con medios locales y nacionales.

Durante más de ocho años consolidó experiencia en gestión de comunicación gubernamental, manejo de crisis y planificación estratégica de mensajes públicos.

En 2021 fue convocado por la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal para participar en la campaña legislativa en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

El proceso electoral resultó exitoso y superó el 45% de los votos, lo que significó un salto en su exposición dentro de la comunicación política nacional.

Etapa en YPF y salto a la gestión estratégica corporativa

En diciembre de 2023, tras la llegada de Javier Milei a la Presidencia, Fernández fue convocado por Guillermo Garat para incorporarse a YPF como Gerente de Prensa y Medios.

Posteriormente, el área evolucionó hacia la Dirección de Medios, Prensa y Alianzas Estratégicas, ampliando su alcance en comunicación corporativa, relaciones institucionales y estrategia de posicionamiento.

Durante su gestión en la compañía, tuvo a cargo la relación con medios nacionales y especializados, la comunicación digital, la agenda pública del CEO, el ceremonial institucional y la coordinación de comunicación del grupo de empresas vinculadas a YPF.

Entre ellas se destacan Metrogas, YPF Luz, Mega y Profertil, dentro del ecosistema energético argentino.

El nuevo Secretario de Comunicación y Prensa combina trayectoria en medios de comunicación, gestión pública, campañas electorales y comunicación empresarial.

Desde el Gobierno nacional sostienen que su incorporación busca fortalecer la estrategia comunicacional en una etapa clave de la administración, marcada por cambios estructurales en la economía y la administración pública.