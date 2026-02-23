Lo que comenzó como un fuerte rumor quedó confirmado este lunes por la noche: Marcelo Gallardo comunicó oficialmente su renuncia como director técnico de River Plate a través de un sorpresivo video.

El “Muñeco” resolvió dar por terminado su segundo y frustrante ciclo al frente del equipo luego de la dura derrota del domingo frente a Vélez Sarsfield en Liniers, resultado que profundizó una crisis deportiva inédita.

“El jueves será mi último partido. Solamente palabras de agradecimiento, principalmente a este enorme club, a su gente por su amor incondicional durante todos estos años incluso en los momentos más delicados”, expresó en el mensaje de despedida.

También admitió que “las cosas no salieron como teníamos proyectado que salgan. Me invade el dolor y la emoción en el alma por no poder cumplir con los objetivos”.

Por último, agregó: “Tengo nada más que palabras de agradecimiento con todos. Simplemente mi amor recíproco para todos los hinchas. Espero de todo corazón que la institución que ha crecido enormemente en los últimos años tenga buenos resultados futbolísticos para enaltecer más todavía lo que significa River”.

En el material, que rápidamente se viralizó en redes sociales, se dirigió de manera directa a los hinchas para comunicar su decisión indeclinable y romper el hermetismo que prevalecía en las horas previas.

A pesar de dar un paso al costado, el ídolo millonario aclaró que no se marchará de inmediato: se sentará en el banco por última vez el jueves, cuando el conjunto de Núñez reciba a Banfield por la séptima fecha del Torneo Apertura. Así, tendrá la posibilidad de cerrar esta etapa y despedirse ante su público en el estadio Monumental.

El abrupto final de este segundo proceso deja un balance muy negativo, atravesado por la falta de respuestas dentro de la cancha y una preocupante racha de diez caídas en los últimos quince partidos, un registro que golpea de lleno una trayectoria repleta de títulos.