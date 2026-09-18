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Las monjas de la Congregación Hijas de San José se encuentran en plena preparación de aproximadamente unas 400 mil hostias para la que será la histórica visita del papa León XIV a Córdoba.

En el marco de la visita del sumo pontífice que tendrá lugar del 8 al 11 de noviembre a la Argentina, las religiosas intensificaron una tarea que forma parte de su rutina y que ahora tiene un significado aún más relevante para la congregación.

El taller tiene una capacidad de producción de alrededor de 200 mil hostias por semana, destinadas a distintos lugares del país.

“Estamos preparando con mucha alegría lo que es lo necesario para la pascua de Jesús que son las hostias, con mucha alegría de esperar al Santo Padre”, expresó la hermana Mónica a Arriba Córdoba de ElDoce TV.

Cómo se preparan las hostias

La religiosa detalló que cada jornada utilizan alrededor de 25 kilos de harina y agregan la cantidad de agua necesaria hasta conseguir una preparación de consistencia cremosa y sin grumos. Además, comparó la consistencia con la de una mezcla para panqueques, aunque explicó que se trata de pan ácimo (sin levadura) porque no incorpora ningún otro ingrediente. Esa masa será luego la base de las hostias destinadas a la consagración en las misas.

Las religiosas de la Congregación Hijas de San José preparando las hostias.

Una vez preparada, la mezcla pasa a las máquinas de cocción. En cada plancha se coloca una pequeña cantidad de masa y se cocina durante aproximadamente un minuto hasta formar una hoja u oblea.

Las láminas no se cortan de inmediato. Primero deben atravesar un período de estacionamiento porque, si se trabajan recién hechas, pueden secarse demasiado y romperse. Antes de realizar el corte, se las humedece ligeramente.

Después llegan a las máquinas que dan forma a las hostias, allí se producen distintos tamaños, se realiza una selección para separar las que salieron enteras de las que se rompieron y finalmente, se empaquetan.

Las hostias de mayor tamaño tienen un procedimiento diferente: se cortan a mano y los bordes sobrantes se aprovechan para fabricar unidades más pequeñas.

Hostias sin TACC

Es de destacar que la congregación realiza una producción específica para que puedan ser consumidas por personas celíacas. Para hacerlo, primero finalizan una tanda de hostias convencionales y luego limpian y desinfectan especialmente una máquina destinada a ese trabajo.

En esta instancia utilizan harina apta para celíacos, que sigue siendo de trigo, y mantienen el mismo procedimiento para preparar la masa, cocinarla, dejarla estacionar y posteriormente cortarla.