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Primer tiempo cerrado, sin goles y con un lesionado

El primer tiempo terminó igualado 0 a 0 en el MetLife Stadium, con España manejando la posesión —cercana al 60 % y buscando aprovechar la velocidad de Lamine Yamal y la salida de Dani Olmo, mientras Argentina respondía con transiciones rápidas y mucha dureza en la marca. Hubo varias situaciones de riesgo: remates desviados de Marc Cucurella y Oyarzabal en el lado español, y una clara de Julián Álvarez que cortó la defensa, además de la intervención clave de Emiliano Martínez en el arco albiceleste. El árbitro mostró la única tarjeta amarilla a Lisandro Martínez a los 41 minutos, tras una falta sobre el extremo español.

La noticia más preocupante llegó sobre el final: a los 44 minutos, el defensor sintió una fuerte molestia al pisar mal en una disputa y no pudo continuar, abandonando el campo con gestos de dolor. Fue reemplazado de inmediato por Nicolás Otamendi. Aún se aguarda el parte médico oficial, pero las primeras informaciones señalan una posible lesión ligamentaria o en el tobillo, un golpe duro para la defensa que venía cumpliendo una tarea fundamental. Además, se mantiene la tensión por las reiteradas faltas —se contabilizaron 15 en total— y cruces de palabras, aunque el juez mantuvo el criterio amplio en la mayoría de las entradas duras.

Máxima tensión: así se vive la final

Ambos arrancaron con cautela, sin arriesgar en exceso, aunque España se quedó con la mayor parte del balón: marcas internacionales como AS, TyC Sports y OneFootball registran entre 58 % y 65 % de posesión para La Roja, combinando por las bandas con Lamine Yamal y Dani Olmo . Argentina respondió con transiciones rápidas buscando filtrar a Messi y Julián Álvarez, aprovechando la línea defensiva adelantada rival.

Ocasiones destacadas: Minuto 5–6: jugada entre Olmo y Yamal; el remate del joven extremo fue bien cerrado por Emiliano Martínez. Minuto 6: Messi se escapó entre líneas, pero Unai Simón salió con decisión hasta la mitad de cancha para despejar antes que llegara el pase. Minuto 12: centro desde la izquierda que Lisandro Martínez despejó con urgencia; la presión española creció cerca del área albiceleste. Minuto 17: Enzo Fernández recuperó y habilitó a Álvarez, pero la defensa española llegó antes para cortar la jugada clara.

Hubo seis faltas señaladas en este tramo: arrancó Pedro Porro sobre Nico González; luego Fabián Ruiz sobre Messi, Mac Allister sobre Olmo y Tagliafico sobre Yamal. El árbitro mantuvo criterio amplio al principio, pero el roce físico fue constante y hubo cruces de palabras en varias disputas, reflejando la intensidad de la final. Aún no hay tarjetas amarillas ni goles.

Inició el partido entre Argentina y España

Arrancó la final soñada del Mundial 2026: el silbato inicial en el MetLife Stadium puso en marcha el duelo entre Argentina y España, con la Albiceleste persiguiendo un hito histórico: alzar su segunda Copa del Mundo consecutiva, después de haber conquistado el título en Qatar 2022. Desde el primer minuto el equipo argentino mostró la misma solidez y confianza que lo llevó a la cima cuatro años atrás, buscando tomar el control del balón y marcar el ritmo del partido ante una España que llega invicta al encuentro decisivo.

La tensión es máxima en cada jugada, con ambos equipos luchando cada centímetro de césped en la búsqueda de ventaja. Para la selección dirigida por Lionel Scaloni se trata de reafirmar su condición de mejor equipo del mundo y escribir una página única en la historia del fútbol argentino, que nunca antes había logrado retener el trofeo máximo. Mientras tanto, la hinchada albiceleste llena gran parte del estadio empujando con cada grito, consciente de que está a solo 90 minutos o más de vivir una hazaña sin precedentes.

Messi y el resto de la selección en calentamiento

La selección argentina ya pisó el césped del MetLife Stadium para iniciar su calentamiento previo a la final. Los jugadores salieron en fila ordenada, saludaron brevemente a la hinchada que llenó gran parte del estadio y comenzaron con los ejercicios de movilidad, trotes y toques de pelota, adaptándose a la superficie y concentrándose al máximo minutos antes del encuentro decisivo.

Con LEO MESSI a la cabeza, Argentina sale al campo de juego para el calentamiento precompetitivo antes de la FINAL vs. España. ⚽ #ESPNMundial

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La Scaloneta llegó al estadio y se prepara para la cancha

Los planteles de la Albiceleste y de la selección española ya se encuentran instalados en las instalaciones del MetLife Stadium, listos para iniciar la etapa previa al partido decisivo. El ambiente es de concentración absoluta, con algunos intercambios breves entre compañeros y el repaso mental de cada movimiento.

En pocos minutos los equipos saldrán al césped para cumplir con los veinte minutos de calentamiento oficial: troteos, ejercicios de movilidad, toques de pelota y definición frente al arco. Buscan adaptarse a la temperatura, la humedad y el estado de la superficie antes de volver a los vestuarios para la charla final y la formación definitiva. El estadio ya vibra con el canto de las hinchadas, a menos de una hora del saque inicial.

La Selección Argentina enfrenta este domingo a España por la gran final del Mundial 2026, en un duelo que definirá al nuevo campeón del mundo. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará conquistar el bicampeonato tras una Copa del Mundo cargada de emociones, mientras que el conjunto europeo intentará sumar su segundo título mundial.

El partido se disputará desde las 16 horas de Argentina en el MetLife Stadium de New Jersey, con el arbitraje del esloveno Slavko Vincic.

Argentina confirmó el equipo

Lionel Scaloni definió el once titular de la Selección Argentina para la final del Mundial 2026 y mantuvo la estructura que llevó al equipo hasta el partido decisivo.

Emiliano Martínez estará en el arco, mientras que Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez y Nicolás Tagliafico conformarán la defensa. En el mediocampo estarán Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes y Alexis Mac Allister, con Lionel Messi y Julián Álvarez como dupla ofensiva.

España también tiene sus titulares para la final

Luis de la Fuente confirmó la formación del seleccionado español para enfrentar a Argentina en el duelo por el título mundial.

Unai Simón será el arquero, acompañado por Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Marc Cucurella en defensa. Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo estarán en el mediocampo, mientras que Lamine Yamal, Mikel Oyarzábal y Álex Baena serán los encargados del ataque.

Yamal y Porro, dos dudas que finalmente serán titulares

Luego de algunas molestias físicas durante la semifinal, ambos futbolistas fueron evaluados en los últimos entrenamientos y recibieron el alta para estar desde el arranque ante la Albiceleste.

Argentina vs. España: una final con historia y gloria en juego

La Selección Argentina llega a la definición luego de una semifinal inolvidable frente a Inglaterra, en la que protagonizó una remontada histórica. A pesar de las declaraciones previas que intentaron minimizar la importancia del duelo, el equipo de Scaloni mostró una de sus mejores versiones en el Mundial y consiguió el pase a la final con una actuación que ilusiona a todo el país.

Enzo Fernández marcó su gol ante Inglaterra con los mismos botines que le marcó a México.

Ahora, la gran incógnita pasa por el estado físico de los futbolistas después del desgaste del último encuentro. Lionel Scaloni no confirmó el equipo titular y analiza posibles modificaciones para afrontar el partido más importante de la Copa del Mundo.

Uno de los interrogantes está ubicado en el lateral derecho, mientras que la otra duda aparece en el mediocampo. Rodrigo De Paul, Giuliano Simeone y Nicolás González compiten por un lugar en el once inicial ante España.

España llega invicta en los mano a mano del Mundial 2026

Del otro lado estará España, dirigida por Luis de la Fuente, que alcanzó su segunda final mundialista con una campaña sólida. El conjunto europeo ganó todos sus partidos de eliminación directa durante los 90 minutos y solamente recibió un gol en siete presentaciones en la Copa del Mundo.

Las alarmas se encendieron en las últimas horas por las situaciones físicas de Lamine Yamal y Pedro Porro, quienes realizaron entrenamientos diferenciados. Sin embargo, el cuerpo técnico español confía en contar con ambos para la final.

Posibles formaciones de Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

Selección Argentina

Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul o Giuliano Simeone, Leandro Paredes, Enzo Fernández, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez.

DT: Lionel Scaloni.

Selección de España

Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz; Lamine Yamal, Dani Olmo, Álex Baena; Mikel Oyarzábal.

DT: Luis de la Fuente.

Por dónde ver Argentina vs. España

La final se disputará este domingo 19 de julio a las 16:00 (hora de Argentina) en el MetLife Stadium de New Jersey, y se podrá ver a través de TV Publica, TyC Sports, Telefe, Paramount+, Disney+ Premium y DSports. El árbitro designado fue el esloveno Slavko Vincic, mientras que en el VAR se encontrará la nicaragüense Tatiana Guzmán.

¡Seguí Argentina vs. España por LU12 AM680!

Además, el partido podrá seguirse en vivo a través de Radio LU12 AM680, FM Láser 92.9 —ambas de Río Gallegos— y FM Las Heras 92.1.

Argentina vs. España: todos los detalles de la final del Mundial 2026

Partido: Argentina vs. España

Argentina vs. España Instancia: Final del Mundial 2026

Final del Mundial 2026 Fecha: Domingo

Domingo Hora: 16:00 (Argentina)

16:00 (Argentina) Estadio: MetLife Stadium, New Jersey

MetLife Stadium, New Jersey Árbitro: Slavko Vincic (Eslovenia)

Slavko Vincic (Eslovenia) TV: Telefe, TyC Sports, DSports, Disney+ y Paramount+

Argentina buscará repetir la gloria conseguida en la última Copa del Mundo y sumar una nueva estrella a su historia, mientras que España intentará quedarse con el trofeo en una final que promete ser uno de los grandes partidos del Mundial 2026.