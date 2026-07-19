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En una entrevista con la FIFA, el técnico campeón del mundo aseguró que el resultado del encuentro no modificará su esencia. “No me va a cambiar la personalidad, la manera de ser, ganar, perder o empatar. Al final uno lleva adentro cómo es y no va a cambiar. Son los principios que llevo y no los voy a cambiar nunca”, expresó.

Respecto del rival, Scaloni destacó el nivel del conjunto español y anticipó un duelo de máxima exigencia. “España es un equipazo. Un equipo que con su entrenador tiene su impronta, su manera de jugar, muy a la española, con un trato rápido del balón y un ritmo de juego muy alto. Será un partido complicado”, analizó.

Sin embargo, remarcó que Argentina también cuenta con herramientas para imponer condiciones. “Nosotros tenemos nuestras armas y ellos las suyas. Intentaremos que no encuentren nuestras falencias y nosotros encontrar las de ellos. Es un poco un juego de ajedrez”, sostuvo.

El entrenador reconoció que llega a la final con tranquilidad, respaldado por el compromiso demostrado por sus futbolistas durante todo el torneo. “La sensación es de tranquilidad porque sabes que los chicos se van a brindar hasta el último minuto. Después el resultado puede variar, pero la certeza de que el equipo va a dejar todo hasta el final te da confianza”, señaló.

Scaloni también reveló cuál fue el mensaje transmitido al plantel antes de disputar el partido más importante del campeonato. “Les decimos que disfruten el momento porque son situaciones que van a recordar toda la vida. Están jugando por su país y por su gente, algo que soñamos desde chicos”, afirmó.

Lejos de ubicarse en el centro de la escena, volvió a destacar el papel de los jugadores. “Como entrenador sigo siendo el mismo. Nosotros intentamos que cumplan lo que les pedimos, pero al final son ellos los que salen a la cancha y juegan”, explicó.

En otro tramo de la charla, el DT dedicó palabras de admiración para Lionel Messi, a quien considera un ejemplo dentro y fuera de la cancha. “Lo que más me sorprende es cómo es como persona después de 20 años compitiendo al máximo nivel. No es fácil ser quien es. Tiene una línea de comportamiento ejemplar y eso es lo que más valoro”, destacó.

Además, aseguró que el capitán atraviesa el torneo con una naturalidad admirable. “Tiene 39 años, pero parece que tuviera 25. Juega liberado, tranquilo, como si estuviera en el patio de su casa. Sus compañeros saben que van a dar todo hasta el último minuto por él”, indicó.

Para Scaloni, el legado de Messi ya trasciende generaciones. “Todos los chicos quieren ser Messi y hacer lo que hace él. Lleva 20 años en un nivel increíble y siempre tuvo ganas de estar en la Selección, incluso en los momentos más difíciles. Ese es el mejor ejemplo que pueden tomar los más jóvenes”, remarcó.

Argentina buscará este domingo un logro reservado para muy pocos: conquistar dos Copas del Mundo consecutivas, algo que no ocurre desde el histórico bicampeonato de Brasil en 1958 y 1962. Con un plantel consolidado y la conducción de Scaloni, la Albiceleste intentará escribir una nueva página dorada en su historia frente a una España que llega como uno de los equipos más sólidos del torneo.

El partido comenzará a las 16, hora argentina, en el MetLife Stadium de Nueva Jersey, ante más de 82 mil espectadores. El árbitro del encuentro será el esloveno Slavko Vinčić.