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María Becerra salió a defender a Argentina luego de una serie de mensajes y publicaciones que generaron repercusión en redes sociales, donde distintos artistas y figuras internacionales realizaron críticas hacia el país y cuestionamientos vinculados a supuestas actitudes racistas o discriminatorias de los argentinos.

Ante ese escenario, la cantante quilmeña expresó su orgullo por sus raíces y dejó un contundente mensaje en sus redes sociales.

“No hay orgullo más grande que el de ser argentina. Un país que le ha abierto las puertas al mundo entero. Lleno de amor, empatía y respeto 🇦🇷❤️”, escribió la artista.

Becerra también invitó a quienes cuestionan al país a conocer la cultura y la diversidad argentina antes de reproducir discursos negativos.

“Los invito a que visiten cada parte de estas tierras hermosas y comprueben ustedes mismos que lo que tanto dicen de nosotros no son más que palabras de odio para sumarse a la moda de tratarnos de cualquier cosa”, expresó.

“Mi pueblo, gracias por darme tantas oportunidades y permitirme vivir estos momentos que me guardo en el corazón para siempre”, agregó tras su participación en la final de la Copa del Mundo 2026 cantando el Himno Nacional.

La polémica entre Mia Khalifa y Rosalía que encendió las redes

En las últimas horas, una de las situaciones que más repercusión tuvo fue la publicación realizada por Mia Khalifa, quien compartió un video utilizando una canción de Rosalía acompañado por la frase: “Así suena la vida cuando las perlas fueron derrotadas”. El mismo fue reposteado por Rosalía.

El mensaje fue interpretado por numerosos usuarios argentinos como una referencia contra el país, luego de que la “Scaloneta” perdiera la final de la Copa del Mundo frente a España.

Como forma de repudio, miles de usuarios manifestaron en redes sociales su decisión de solicitar el reembolso de las entradas para el próximo show de Rosalía en Buenos Aires, donde presentará su último álbum “Lux” en agosto en el Movistar Arena.

Qué dijo la cantante española

Rosalia, reposteó el video en redes sociales, lo que generó un fuerte debate entre los fans de la artista y los argentinos. Luego de la reacción, Rosalía salió a aclarar la situación y aseguró que compartió el contenido sin leer la frase que acompañaba al video.

“Le di a compartir porque sonaba ‘La Perla’ y ni leí lo que ponía. Mala mía, perdón”, expresó en una historia. Dos horas más tarde, agregó otra publicación en la que aseguró “Solo tengo amor por Argentina”.

Por su parte, Mia Khalifa eliminó posteriormente la publicación original de TikTok que había generado la polémica.

La situación volvió a instalar un debate en redes sociales sobre las expresiones de figuras públicas internacionales hacia Argentina y las reacciones que generan entre los usuarios.