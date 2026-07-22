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La llegada del nuevo nuncio apostólico de la Santa Sede abrió una nueva etapa en las gestiones para concretar la primera visita del papa León XIV a la Argentina. Según informó Infobae, monseñor Michael Wallace Banach arribó este miércoles al aeropuerto internacional de Ezeiza para asumir oficialmente su misión diplomática y comenzar las coordinaciones entre el Vaticano, el Gobierno nacional y la Iglesia argentina.

El desembarco del representante pontificio se da en un momento clave, ya que la Iglesia argentina y la Casa Rosada comenzaron a delinear los primeros pasos de una eventual gira papal que podría concretarse durante la segunda semana de noviembre, aunque la Santa Sede todavía no realizó la confirmación oficial.

Banach llegó al país procedente de Estados Unidos luego de finalizar su misión como nuncio apostólico en Hungría. En el aeropuerto fue recibido por monseñor Marcelo Colombo, arzobispo de Mendoza y presidente de la Conferencia Episcopal Argentina, y por monseñor Raúl Pizarro, secretario general del Episcopado y obispo auxiliar de San Isidro.

También participó del recibimiento el secretario de Culto de la Nación, Agustín Caulo, en representación del Gobierno argentino, por instrucción del canciller Pablo Quirno.

El canciller Pablo Quirno, junto a Monseñor Marcelo Colombo, Presidente de la Conferencia Episcopal Argentina y Monseñor Raúl Pizarro, su secretario general.

Enlace entre el Vaticano y el Gobierno argentino

Tras su llegada, Banach se trasladó al Palacio Fernández Anchorena, sede de la Nunciatura Apostólica en Buenos Aires, donde comenzará formalmente sus funciones.

Uno de sus primeros pasos institucionales será la presentación de sus cartas credenciales ante el presidente Javier Milei. Ese encuentro permitirá que el mandatario reconozca oficialmente al representante diplomático de la Santa Sede y habilitará al nuncio a ejercer plenamente su tarea.

Aunque se trata de un procedimiento habitual dentro de las relaciones internacionales, en esta oportunidad tendrá un peso especial por las gestiones vinculadas con la posible visita de León XIV.

A partir de ese momento, Banach quedará como el principal interlocutor entre el Vaticano, la Casa Rosada y la Conferencia Episcopal Argentina para avanzar en los aspectos diplomáticos, pastorales y organizativos del eventual viaje papal.

Preparativos de una posible visita papal

Aunque el Vaticano todavía no anunció oficialmente la gira, dentro de la Iglesia argentina comenzaron a funcionar equipos de trabajo para analizar distintos escenarios.

Uno de los principales ejes está puesto en la organización pastoral. Allí se evalúa el perfil de la visita, el mensaje que transmitiría León XIV, las celebraciones litúrgicas y los encuentros con las comunidades religiosas.

Desde el Episcopado remarcan que la intención es que el viaje tenga un fuerte sentido espiritual y pastoral, y que no quede limitado a una agenda institucional o política.

Otro de los equipos analiza el posible itinerario del Papa, las ciudades que podría recorrer, los espacios para las celebraciones masivas y la coordinación con autoridades nacionales y provinciales.

Además, existe una mesa vinculada a la logística y al financiamiento de la visita, debido a la infraestructura necesaria para un acontecimiento de esta magnitud, que incluye seguridad, comunicaciones, traslados, servicios médicos y organización de grandes concentraciones.

Las posibles actividades de León XIV en Argentina

Por el momento, ninguna actividad fue confirmada oficialmente por la Santa Sede. Sin embargo, existen algunas alternativas que concentran mayor consenso entre los sectores involucrados en la planificación.

El esquema preliminar contempla un encuentro institucional entre León XIV y Javier Milei, una misa multitudinaria en la avenida 9 de Julio, una celebración religiosa en la Basílica de Nuestra Señora de Luján y una actividad en Córdoba.

El cronograma que analizan fuentes eclesiásticas prevé que el Papa permanezca en Argentina entre tres y cuatro días durante la segunda semana de noviembre.

La visita formaría parte de una gira por Sudamérica. Según el esquema que se analiza, León XIV llegaría al país luego de pasar por Uruguay y continuaría posteriormente hacia Perú, donde desarrolló gran parte de su trayectoria episcopal antes de ser elegido como sucesor del papa Francisco.

Agosto será un mes clave para definir el viaje

La llegada de Michael Wallace Banach no significa que la visita de León XIV ya esté confirmada, ya que la decisión final depende exclusivamente del Vaticano.

Sin embargo, su desembarco es considerado dentro de la Iglesia y el Gobierno como un punto de inflexión en las conversaciones que hasta ahora se mantenían mediante contactos reservados entre Buenos Aires y Roma.

El nuevo nuncio tendrá un rol central en la coordinación de los aspectos protocolares, la transmisión de las decisiones de la Santa Sede y la organización de una eventual llegada del Pontífice.

Fuentes eclesiásticas consideran que durante agosto podrían definirse los detalles finales y que el Vaticano podría avanzar con el anuncio oficial de la gira, según informó Infobae

Si la visita recibe la aprobación definitiva, los trabajos preliminares pasarán a una etapa operativa y comenzará la organización formal de un acontecimiento que demandará varios meses de preparación.

De concretarse, será la primera visita de León XIV a la Argentina como Papa y uno de los eventos religiosos más esperados de los últimos años para la Iglesia del país.