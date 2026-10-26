Un mes después de blanquear su noviazgo con La Joaqui, Tiago PZK le organizó una increíble fiesta sorpresa de cumpleaños; la pareja decidió pasar un domingo en familia para recibir a llegada de los 32 años de la cantante.

La fiesta sorpresa estuvo decorada con los colores blanco y negro, en referencia a la película de Tim Burton, El extraño mundo de Jack.

Entre los invitados estuvieron las hijas de la cantante, Shaina y Eva, otros familiares y más amigos cercanos como la influencer Albere, que fueron parte de una celebración íntima, cargada de emoción.

La agasajada fue quien compartió diferentes videos e imágenes en su cuenta secundaria de Instagram; en uno de los videos, se puede ver el momento en que La Joaqui descubre la sorpresa y, visiblemente emocionada, abraza a su pareja sin poder creer todo lo que había organizado para ella.

En cuanto a su look, la cumpleañera eligió un vestido a tono con la decoración, con corset blanco y pollera negra, medias de red y una campera de cuero; mientras que, Tiago, optó por un conjunto total black.

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