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El Gobierno nacional avanza en un cambio profundo en el mercado energético. La secretaria de Energía, María Tettamanti, confirmó este jueves en Houston que el Plan Gas finalizará a fines de 2028 y no será prorrogado, como parte de la estrategia de desregulación impulsada por la administración de Javier Milei.

“El Plan Gas finaliza a fines de 2028. Nosotros no lo vamos a extender”, sostuvo la funcionaria durante su exposición en el encuentro Shale in Argentina: Unleashing Vaca Muerta to the World, que reunió en la ciudad estadounidense a empresarios, inversores y representantes de la industria energética.

Tettamanti explicó que el Gobierno busca reemplazar progresivamente el esquema vigente por contratos directos entre privados, con una menor participación del Estado en la organización del mercado. En ese sentido, señaló que la Secretaría de Energía ya impulsa a distribuidoras, industrias y generadores a cerrar acuerdos directamente con productores y comercializadores.

La funcionaria aclaró, de todos modos, que los contratos actualmente vigentes continuarán hasta su vencimiento, debido a que constituyen derechos adquiridos. También remarcó que el proceso de transformación no afectará la propiedad privada.

Del Plan Gas a los contratos entre privados

El Plan Gas surgió como respuesta a un mercado intervenido que, según la visión planteada por Tettamanti, había perdido capacidad para autorregularse. Para graficar el origen del programa, la secretaria utilizó una metáfora que, según explicó, suele emplear un colega: “El Estado le cortó las piernas al sector privado para luego darle muletas”, en referencia al propio Plan Gas.

El programa mantiene compromisos de abastecimiento entre productores y distintos segmentos de la demanda y tiene vigencia hasta 2028. Durante 2026, la Secretaría de Energía comenzó a promover una transición hacia relaciones comerciales más directas entre productores y distribuidoras.

La decisión forma parte de una política más amplia de desregulación del mercado energético, que busca reducir la intervención estatal y otorgar un mayor protagonismo a las empresas privadas.

“Menos Estado, más privado; menos regulación, más libertad. Ese es el camino trazado”, resumió Tettamanti ante los empresarios e inversores reunidos en Houston.

La Ley Bases y el nuevo objetivo: producir y exportar

Otro de los ejes centrales de la exposición fue el cambio de enfoque introducido por la Ley Bases en la política de hidrocarburos. Tettamanti destacó que la Argentina dejó atrás el objetivo tradicional de alcanzar el autoabastecimiento energético para concentrarse en maximizar la producción, la rentabilidad de las inversiones y las exportaciones.

“Dejamos de hablar de autoabastecimiento”, afirmó la secretaria, al considerar que el potencial de los recursos argentinos, especialmente de Vaca Muerta, hace insuficiente una política energética enfocada únicamente en abastecer el mercado interno.

“Con los recursos que tenemos es ridículo hablar de autoabastecimiento”, planteó. Según su visión, maximizar la renta de los inversores permitirá garantizar tanto el abastecimiento doméstico como el desarrollo de nuevos mercados internacionales.

La Ley Bases, sancionada en 2024, modificó aspectos centrales de la Ley de Hidrocarburos 17.319 y redefinió el marco regulatorio para la producción, el transporte, el procesamiento y la comercialización de petróleo y gas.

Entre otros cambios, incorporó nuevas autorizaciones para la construcción y operación de oleoductos, gasoductos, poliductos, plantas de almacenamiento y bombeo e instalaciones portuarias, además de habilitaciones vinculadas con el procesamiento y almacenamiento de hidrocarburos.

Para Tettamanti, el crecimiento de Vaca Muerta requiere necesariamente una expansión de la infraestructura. Plantas de tratamiento, oleoductos, gasoductos y sistemas de transporte de líquidos y gas natural serán fundamentales para acompañar el aumento de la producción y permitir su llegada a nuevos mercados.

“Menos Estado, más privado”: la apuesta del Gobierno

La misma lógica de desregulación, según explicó Tettamanti, se extiende al gas natural y al sector eléctrico. La funcionaria cuestionó los congelamientos y las intervenciones tarifarias aplicadas durante gestiones anteriores, al considerar que afectaron las inversiones necesarias para ampliar y mantener las redes.

En este sentido, destacó que durante 2025 se completaron las revisiones tarifarias y que las empresas reguladas cuentan actualmente con mecanismos de actualización mensual destinados a preservar el valor real de sus ingresos. Según sostuvo, ese esquema ya se refleja en nuevas inversiones y mejoras en la calidad de los servicios.

El objetivo declarado es que el funcionamiento del sistema energético dependa cada vez menos de decisiones tomadas desde la Secretaría de Energía.

“Voy a sentir muy exitosa mi gestión si cada vez me tienen que venir menos a hablar”, afirmó Tettamanti, al sintetizar su intención de reducir la intervención directa del Estado en las decisiones de las empresas.

Al cierre de su exposición en Houston, la secretaria convocó a los inversores que ya apuestan por la Argentina a profundizar sus inversiones y llamó a quienes todavía no lo hicieron a sumarse al proceso de transformación que atraviesa el sector energético.