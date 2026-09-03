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Tini Stoessel habló, por primera vez, después del escándalo familiar que se desató por la solicitud de una auditoría sobre los bienes adquiridos durante sus más de 15 años de carrera.

La cantante se mostró emocionada durante su primera presentación en México tras la polémica; sin entrar en detalles sobre la disputa familiar, decidió referirse a su presente artístico y buscó transmitir tranquilidad a quienes siguen su carrera.

“Yo, de acá, no me voy a ir”, aseguró Tini frente al público; la frase apareció como una respuesta directa a los rumores que circularon en los últimos días sobre su futuro profesional y sobre el impacto que podía tener el conflicto en su actividad musical.

También, la cantante le agradeció a su equipo, al que, en otras oportunidades, definió como parte de su familia y mencionó a su prometido, Rodrigo De Paul; el futbolista volvió a aparecer en el centro de la escena pública junto a la artista, después del anuncio de casamiento que, ambos, compartieron en redes.

“Gracias a todo mi equipo por estar acá acompañándome; quiero que sepan que no me voy a ir, que me voy a quedar, que estoy más firme que nunca, más feliz que nunca, con mi equipo, mis amigas de toda la vida y con el amor de mi vida”, manifestó.

El mensaje tuvo una carga especial, porque llegó después de una serie de versiones vinculadas con su patrimonio; Tini y su familia quedaron bajo la lupa cuando, una auditoría, reveló que las ganancias generadas por giras, proyectos audiovisuales, publicidades y otras actividades eran percibidas por distintas sociedades internacionales a nombre de Alejandro Stoessel, padre y exmanager de la cantante.

Otro dato que alimentó la repercusión fue que Tini, aparentemente, no tenía acceso directo a esos fondos y solo facturaba a las empresas a pedido de su padre; además, Alejandro habría dejado de representarla, legalmente, hace aproximadamente ocho meses.

En este marco, el espectáculo en México, también, dejó una señal que fue interpretada por sus seguidores; la cantante no incluyó en el repertorio “Pa” y “Ángel”, dos canciones dedicadas a su padre, lo que para muchos confirmó, de manera indirecta, el estado actual de la relación familiar.

Por ahora, la artista no dio precisiones sobre la auditoría ni sobre el vínculo actual con su padre; su reaparición, en cambio, funcionó como una declaración de continuidad: seguirá con su carrera, respaldada por su equipo y por su círculo más cercano.

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