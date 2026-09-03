No te pierdas ninguna noticia de La Opinión Austral

Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

La actividad minera de Santa Cruz volvió a ocupar un lugar destacado en la agenda del sector durante la participación de Fomicruz en Argentina Mining Norte 2026, que se desarrolla en Salta. El encuentro reúne a empresas mineras, proveedores e inversores nacionales e internacionales y finalizará este viernes 4 de septiembre.

La delegación santacruceña participa con un stand institucional en el que se presentan las oportunidades que ofrece la provincia y se mantienen reuniones con distintos actores de la industria. Según explicó la geóloga y directora de Fomicruz, Fernanda Pacheco, la agenda comenzó este miércoles 2 de septiembre.

“Estamos con jornadas completas, desde las 9 y 10 de la mañana hasta las 19 horas”, señaló Pacheco en diálogo con Segunda Mañana por Lu12 AM680 de Río Gallegos.

La funcionaria explicó que Fomicruz comparte el espacio con el Gobierno de Santa Cruz y que el presidente de la empresa estatal, Fernando Baños, mantiene una agenda cargada de reuniones.

Además de los encuentros previamente pautados, el stand funciona como un punto de contacto para quienes se acercan espontáneamente a consultar sobre los proyectos y las posibilidades de inversión.

“Nosotros damos el aporte desde el stand, atendiendo a toda la gente que está interesada en Santa Cruz, en Fomicruz. Haciendo incluso reuniones express”, explicó.

El Macizo del Deseado, en la mira internacional

Uno de los principales atractivos para los inversores continúa siendo el Macizo del Deseado, distrito minero reconocido internacionalmente por sus características geológicas y los yacimientos existentes.

“El Macizo ya lleva muchos años de interés a nivel internacional. Hemos visto también en Canadá que hay gente que aparece y conoce el Macizo por su geología y por los yacimientos que hay”, destacó Pacheco.

En ese sentido, indicó que el interés no se limita a las empresas que ya operan en la provincia, sino que también alcanza a nuevos inversores y proveedores que buscan oportunidades dentro de la cadena de valor.

“Están interesados en áreas, en proyectos específicos, en la manera de invertir. Hay proveedores que están mirando a Santa Cruz”, afirmó.

La directora de Fomicruz consideró que el escenario actual permite continuar ampliando las tareas de exploración y encontrar nuevas oportunidades dentro del territorio provincial.

Oro, plata y el avance del uranio

Santa Cruz mantiene al oro y la plata como sus principales commodities. Pacheco sostuvo que ambos minerales continúan concentrando buena parte de la actividad exploratoria, aunque destacó el crecimiento del interés por el uranio.

“Históricamente, Santa Cruz viene siendo la primera exportadora de oro a nivel nacional. Nuestro principal commodity sigue siendo el oro y la plata”, afirmó. Y agregó: “La exploración se basa principalmente en los yacimientos que llevan años explorándose por oro y plata y ahora se suma con mucha fuerza el uranio”.

En este marco, mencionó proyectos propios de Fomicruz en los que se realizaron trabajos vinculados con la exploración de uranio.

“Tenemos proyectos propios por uranio que venimos prospectando, como Caballo Blanco y La Solita”, indicó.

Para la geóloga, el objetivo es ampliar progresivamente la frontera exploratoria y sumar nuevas alternativas a los proyectos tradicionales.

“Estamos abriendo cada vez más la frontera y con toda esta exploración, tanto privada como nosotros, se están abriendo nuevas posibilidades”, sostuvo.

La comitiva del Gobierno de Santa Cruz estuvo encabezada por el presidente de Fomicruz S.E., Fernando Baños.

Infraestructura, seguridad jurídica y mano de obra

A la hora de analizar las condiciones que pueden favorecer la llegada de inversiones, Pacheco señaló que las compañías observan un conjunto de factores que van desde la infraestructura hasta la disponibilidad de trabajadores capacitados.

“Las empresas, obviamente, antes de invertir, deben realizar un panorama completo de la zona”, explicó.

Entre los aspectos positivos de Santa Cruz mencionó “el tema infraestructura”, los caminos y los accesos a los proyectos, además de la relación con las comunidades cercanas a las operaciones mineras.

“Tenemos buenos caminos, accesos, y buena relación con la comunidad”, señaló.

En paralelo, destacó el papel de los proveedores y trabajadores locales. “Todas las comunidades que están cerca de las principales minas se ven beneficiadas con el tema de los proveedores o la gente que puede llegar a trabajar en los yacimientos”, sostuvo.

Es importante destacar, que la capacitación aparece como uno de los principales desafíos para acompañar el crecimiento de la industria.

“Se está pidiendo obviamente siempre que se compre local, y que se capacite a la gente de la provincia”, remarcó.

El rol de Fomicruz

Pacheco explicó que Fomicruz trabaja como una empresa estatal dedicada a la exploración y al desarrollo de proyectos mineros, con el objetivo de generar información y posteriormente atraer capital privado.

“Fomicruz trabajamos y exploramos como una empresa privada, hace más de 30 años”, explicó.

En ese proceso, la empresa provincial adquiere derechos mineros, realiza trabajos en las áreas y genera información geológica que permite darle valor a los proyectos.

“Nuestro equipo de exploración sale, trabaja en las áreas y genera un valor al obtener nuevos datos e información. En este tipo de eventos, como el Argentina Mining, buscamos al inversor privado que le interese alguno de estos proyectos para hacer una sociedad a futuro”, detalló.

Como antecedentes de este modelo, mencionó asociaciones con empresas como Pan American Silver y Patagonia Gold.

“Ellos, al ver los trabajos y el interés en nuestros proyectos, apuestan a invertir y continuar una mina, que es lo que todos queremos”, señaló.

Qué impacto tiene el RIGI

Durante la entrevista, Pacheco también fue consultada por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y su impacto sobre las decisiones de las compañías.

La directora de Fomicruz aclaró que se trata de una herramienta de alcance nacional y que la provincia se encuentra adherida al régimen.

En ese sentido, indicó que Santa Cruz “está adherida y abierta al RIGI”, aunque remarcó que las decisiones vinculadas con el régimen corresponden al ámbito nacional.

Consultada sobre si la herramienta contribuye a generar interés entre los inversores, Pacheco respondió: “Todas las herramientas son bienvenidas a la hora de buscar inversiones”.

Y agregó: “Las inversiones internacionales siempre tienen, como quien dice, en diferentes lugares del mundo puesta la vista y donde vean una forma que les pueda beneficiar, va a estar cualquiera. Es útil”.

Para la funcionaria, el régimen puede ser una herramienta más dentro de un escenario en el que la provincia busca atraer inversiones y, al mismo tiempo, ampliar la vida útil de las operaciones existentes.

“En Santa Cruz ahora tenemos minas activas, lo que se buscaría más es expandir la vida útil de esas minas. El RIGI también puede servir para nuevos proyectos”, sostuvo.

“Hay que darle más interés”

Argentina Mining Norte 2026 continuará hasta este viernes. Durante las jornadas, el stand de Fomicruz mantiene atención desde aproximadamente las 9 de la mañana hasta las 19 horas, aunque la actividad puede extenderse cuando continúan las reuniones con visitantes.

La funcionaria destacó el crecimiento de la convocatoria y la diversidad de los temas abordados en el encuentro.

“Tenemos paneles desde las 9 de la mañana hasta las 18 horas, con gente que habla de todos los temas que tienen que ver con la minería, desde la geología, contribuciones sociales y económicas”, describió.

En ese sentido, consideró que la expansión de este tipo de encuentros demuestra que la actividad minera está siendo observada con mayor atención.

“Están empezando a mirar a la minería, por suerte, con más interés. Es una industria que hay que darle más cabida”, afirmó.

Pacheco también puso el foco en la necesidad de profundizar el vínculo entre la industria, las comunidades, el Estado y las instituciones educativas.

Y concluyó: “Hay que articular más allá del tema de geología y producción. Es muy importante la parte social, capacitaciones, el personal que se va a tomar y la relación con la comunidad”, cerró.