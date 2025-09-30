Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El programa DDM (América TV) fue el gran ganador de la categoría Mejor Magazine en los Premios Martín Fierro 2025, superando a competidores de peso como A la Barbarossa, Cortá por Lozano y Mañanísima.

La conducción de Mariana Fabbiani fue una de las más celebradas de la noche, en una gala que reunió a las principales figuras de la televisión argentina en el Hotel Hilton.

DDM se quedó con el Martín Fierro al Mejor Magazine.

Al subir al escenario, la conductora expresó su felicidad y compartió el reconocimiento con su equipo: “Lo quiero compartir con todo América, donde trabajo con mucho respeto y mucha libertad. Estoy muy contenta en el canal. Con cada uno de los productores de Mandarins”.

También aprovechó el momento para reflexionar sobre el rol social del formato: “Creemos que hacer televisión no es solamente entretener, es también interpelar, generar empatía, abrir conversaciones incómodas para hacernos reflexionar y, quién sabe, poder cambiar la realidad del otro un poquito”.

“Cágate en todo”: el consejo que le dio Jorge Lanata

En una entrevista exclusiva con La Opinión Austral, Mariana Fabbiani habló sobre el secreto para hacer un buen magazine y compartió una anécdota que la une a uno de los periodistas más recordados de la televisión: Jorge Lanata.

Consultada sobre cuál es la clave del éxito del formato, respondió con naturalidad: “La versatilidad. Nosotros, desde un magazine, intentamos no solamente entretener, sino informar y, como dije cuando recibí el premio, también abrir conversaciones sobre temas que nos tienen que interpelar, generar empatía. Este programa trata un poco de todo eso”.

Pero lo más llamativo llegó cuando recordó una frase de Lanata que —según contó— siempre la acompaña antes de salir al aire: “Ay sí, frase tengo una: ‘Cágate en todo’. Y así se gana el mejor magazine”, dijo entre risas.

La reflexión resume, con humor y autenticidad, la impronta de una conductora que combina espontaneidad con un claro compromiso comunicacional.

Un homenaje que emocionó a toda la televisión

Durante la ceremonia, uno de los momentos más emotivos fue el homenaje a Jorge Lanata, figura clave del periodismo argentino, fallecido en 2024.

“Me encantó, fue hermoso, un gran momento más que merecido y me emocionó mucho”, expresó Fabbiani al ser consultada por La Opinión Austral. “Se lo extraña, Jorge”. La conductora reconoció que el legado del creador de PPT sigue presente en quienes apuestan por una televisión que combina información, debate y entretenimiento: “Lanata marcó una forma de mirar la realidad desde la pantalla, con valentía, inteligencia y humor. Muchos aprendimos de eso”.

Diez años de un ciclo que sigue vigente

Con una década al aire, DDM se consolidó como uno de los magazines más estables de la televisión argentina. El ciclo combina actualidad política, información económica, temas sociales y contenido de espectáculos, en un formato ágil y cercano al público.

Mariana Fabbiani recibió el Martín Fierro al mejor Magazine por DDM y habló con La Opinión Austral. FOTO: CAMILA FERRER POSE / LA OPINIÓN AUSTRAL.

“Hace diez años hacemos DDM, muy contentos y muy orgullosos. Muchas gracias a la gente por contarnos sus historias y dejarnos entrar todos los días a su casa”, expresó Fabbiani al cerrar su discurso con el Martín Fierro en la mano.

El premio no solo reconoce el trabajo de un equipo, sino también la evolución de una conductora que encontró su propio estilo: una mezcla equilibrada entre rigor periodístico, empatía y frescura.

Mariana Fabbiani y el desafío de la televisión actual

A lo largo de los años, Fabbiani se consolidó como una de las figuras más queridas de la pantalla chica. En su conversación con La Opinión Austral, dejó en claro que su visión sobre el magazine va más allá del entretenimiento: “Hacer televisión es también abrir conversaciones sobre temas que nos tienen que interesar y hacernos pensar. Eso es lo que intentamos todos los días desde DDM”.

Con una trayectoria marcada por la autenticidad y la capacidad de reinventarse, Mariana Fabbiani se consagró una vez más como una referente del medio. Y como le enseñó Lanata, sin perder la sonrisa ni el coraje para, llegado el momento, “cagarse en todo” y seguir adelante.