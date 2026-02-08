Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

Mariano Cúneo Libarona rompió el silencio y confirmó que seguirá al frente del Ministerio de Justicia, impulsado por un pedido personal del Presidente de la Nación, Javier Milei, y su hermana Karina Milei, secretaria General de la Presidencia de la Nación, tras haber contemplado el retiro en diciembre.

En sus declaraciones dejó claro que su permanencia responde a un compromiso ético y profesional, afirmando que “vine por el bronce, por el cariño a la justicia” y que su objetivo es dejar un legado de orden jurídico.

El ministro se centró en la defensa de sus proyectos estructurales, asegurando que “Javier siempre me apoya; cada vez que hubo un trascendido, salió a respaldarme porque sabe que estoy en cosas delicadas”, señaló en radio Splendid AM 990 de acuerdo a lo informado por “Noticias Argentinas”.

Baja de Imputabilidad

Sobre el proyecto para bajar la edad de imputabilidad, será tratado en el Senado, señaló que la realidad social de 2026 obliga a una actualización normativa urgente.”Hoy ese chico de 14 años conoce perfectamente lo que hace, sabe qué está bien y qué está mal; actúa con dolo, conocimiento y voluntad”, explicó para justificar el límite de edad propuesto.

Según su visión, el sistema actual ha fracasado en proteger a los ciudadanos:”A las víctimas que les mataron un hijo no les podés decir que el chico de 13 años está al día siguiente en la casa de enfrente en absoluta impunidad; eso es inaceptable”.

Rechazó además que la medida sea puramente punitivista: “Antes del delito fallaron las políticas públicas y la educación; luego del delito, el Estado debe poner un límite y dar una respuesta a la víctima”.

Uno de los puntos más disruptivos de su propuesta es la reforma de la figura del femicidio, a la que calificó como “difusa e imprecisa” desde su creación en 2012.

Sugirió que la nueva redacción legal debería cubrir todas las hipótesis posibles bajo el nombre de “hombricidio y femicidio”, basándose en el principio de que la ley no debe limitarse a un solo sexo.

El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona, entrevistado en Radio LU12 AM680. (Foto: Leandro Franco/La Opinión Austral).

“Si vos derogás el femicidio, inmediatamente 130 personas recuperan la libertad; no va a pasar. Se le da otra forma para que sea justa y proporcional para todos”, aclaró, proponiendo que si un hombre es asesinado bajo circunstancias de “desprecio al sexo, aprovechamiento de superioridad, sometimiento o control”, la pena debe ser igual a la que recibe quien mata a una mujer.

Para Cúneo Libarona, la figura actual enfrenta cuestionamientos constitucionales por centrarse únicamente en la mujer, algo que sectores de la academia consideran discriminatorio. “El sexo o la tendencia sexual que tengas no puede generar impunidad ni privilegios; somos todos iguales ante la ley”, insistió.

Por último, descartó de plano cualquier retroceso en materia de derechos reproductivos: “El aborto se mantiene en la posición que tiene hoy, ya es ley y no hay ningún interés del gobierno en dar marcha atrás”.