En la recta final de MasterChef Celebrity (Telefe), Laura Ubfal desató una fuerte controversia entre los seguidores del reality culinario; la periodista de espectáculos habría anticipado, sin intención, quién será el próximo eliminado del certamen cuando, aún, faltan semanas para la definición.

El episodio ocurrió durante una emisión de “La Linterna”, el streaming de “Bondi Live”, donde Ubfal se refirió al estado de las grabaciones del programa. “Faltan dos semanas para terminar de grabar y, al aire, el 5 de marzo termina”, comentó, sin imaginar que, minutos después, quedaría en el centro de la polémica.

El clima cambió cuando, Flor Cabrera, exjugadora de Gran Hermano, recordó uno de los momentos más tensos de los últimos días dentro del reality. “Ayer pasó en MasterChef lo de la crema y estuvo bastante enojado Miguel Ángel”; ante esa mención, Laura reaccionó de manera espontánea y lanzó una frase que encendió las alarmas entre los fanáticos: “Bueno, porque lo eliminaron, escuchame… ¡Ay, no se podía decir! Ay, bueno, ya todo el mundo lo sabe”.

Con risas nerviosas y consciente del desliz, la panelista intentó relativizar la situación, y añadió: “Dejaron en suspenso, pero todo el mundo sabe que no van a sacar a Maxi López”, dando a entender que, el destino de uno de los participantes, ya estaría sellado.

Acusaciones contra Emilia Attias y enojo del público

Emilia Attias quedó envuelta en una fuerte polémica tras ser acusada. por los televidentes, de haber tomado un bowl con crema que había preparado Miguel Ángel Rodríguez para decorar su torta arcoíris; aunque la actriz no admitió el hecho, las redes reaccionaron con dureza, multiplicando mensajes como “tremenda ladrona” y “echen a Emilia”.

La tensión aumentó cuando se vinculó el episodio con la insinuación de Ubfal sobre la posible eliminación de Rodríguez, lo que generó indignación entre quienes consideraron injusto el resultado.

Tras el incidente, el actor debió rehacer su preparación con los ingredientes disponibles, pero su torta terminó desmoronándose en la instancia final; si bien Donato De Santis destacó el sabor del plato, Germán Martitegui fue contundente en su devolución y la calificó como “un horror”.

La suma de situaciones derivó en un fuerte pedido del público para que, Attias, sea expulsada del programa, reflejando el malestar que atraviesa al reality en uno de sus momentos más calientes, justo cuando se acerca la definición del certamen.

