Escuchá la noticia Escuchá la noticia Your browser doesn’t support HTML5 audio

El ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona dejará su cargo el próximo lunes, luego de los comicios legislativos en los que La Libertad Avanza (LLA) enfrentará a Fuerza Patria por la composición del Congreso Nacional. “El lunes se va. Está cansado, quiere tiempo con sus afectos y su familia”, confirmó una fuente oficial, poniendo fin a semanas de rumores sobre su salida.

Según trascendió, Cúneo Libarona ya presentó su renuncia formal al presidente Javier Milei, quien prepara una serie de ajustes ministeriales de cara a la nueva etapa del gobierno.

La salida de Werthein y el efecto dominó

La dimisión de Cúneo Libarona se suma a la del hasta entonces canciller Gerardo Werthein, quien también dejará su cargo el lunes 27 de octubre, en la previa de las elecciones nacionales. “Dejé todo listo, solo hace falta que continúen por ese camino”, aseguran que expresó el ministro entre sus allegados al confirmar que daría un paso al costado.

Ambas salidas marcan un cambio estructural en el Gabinete nacional, en línea con la intención del mandatario de reordenar su equipo para afrontar los desafíos del segundo tramo de la gestión.

Francos lamentó la salida de Werthein

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, se refirió a la renuncia del canciller Gerardo Werthein y consideró que “es una lástima” su salida del Gobierno. En declaraciones a medios nacionales, el funcionario destacó la labor del empresario en la política exterior: “Fue un funcionario muy valioso y artífice fundamental de la relación con Donald Trump”, afirmó.

Francos subrayó que Werthein tuvo un rol clave en la estrategia diplomática con Estados Unidos, al tiempo que remarcó su compromiso con los lineamientos de la gestión libertaria. “El vínculo que logró construir fue muy importante para la Argentina”, agregó el jefe de Gabinete, quien lamentó que su alejamiento se produzca en un momento de reconfiguración del equipo presidencial.

Quién podría reemplazar a Cúneo Libarona

Entre los nombres que suenan para suceder al ministro de Justicia aparece el del secretario de Justicia, Sebastián Amerio, hombre de confianza del asesor presidencial Santiago Caputo. Sin embargo, desde su entorno intentan minimizar las versiones. También surge la figura del intendente de General Pueyrredón, Guillermo Montenegro, referente del PRO y futuro legislador bonaerense, quien cuenta con experiencia en el área y es bien ponderado por los libertarios.

Por ahora, no hay definiciones concretas, aunque la intención de Milei sería anunciar la nueva estructura ministerial una vez concluidas las elecciones.

Veinte meses de gestión con pocos resultados

Cúneo Libarona deja el cargo tras veinte meses al frente del Ministerio de Justicia, un período sin grandes logros en materia institucional. Durante su gestión, se acumuló el reclamo de los legisladores por los pliegos de 337 vacantes judiciales en el Poder Judicial de la Nación y el Consejo de la Magistratura, además de no haber logrado acuerdos para designar nuevos jueces en la Corte Suprema.

Su paso por el gabinete también estuvo marcado por polémicas declaraciones en torno a la diversidad sexual y la familia tradicional. “Rechazamos la diversidad de identidades sexuales que no se alinean con la biología (…), se acabó sólo el género, nuestro valor es la familia que es el centro de la sociedad y de la Nación”, supo declarar el funcionario.

Un final anunciado

La salida de Cúneo Libarona, que se venía manejando como un “secreto a voces” dentro del oficialismo, responde al reordenamiento interno que impulsa el presidente Milei para encarar una etapa más técnica de la administración.

Así, el hasta ahora ministro de Justicia se despide sin estridencias, tras un año y medio de gestión atravesado por conflictos internos, falta de consensos y una agenda judicial pendiente.