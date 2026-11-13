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Marina Calabró vivió una noche de muchas emociones en los Martín Fierro de Cable 2026. Además de conducir la ceremonia, se llevó el premio a Mejor Conducción Femenina, un reconocimiento que recibió con nervios, alegría y agradecimiento hacia quienes la acompañan en su carrera.

La entrega se realizó este jueves 12 de noviembre y reunió a las principales figuras de la televisión paga argentina. La Opinión Austral estuvo presente con una cobertura especial a cargo de los periodistas Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose, quienes entrevistaron a los protagonistas de una de las noches más importantes de la industria de la comunicación.

Tras la premiación, la periodista compartió sus sensaciones sobre una jornada en la que tuvo que combinar el rol de anfitriona con la expectativa de conocer el resultado de su propia terna.

“Estoy muy contenta, mucha emoción, muy nerviosa en la conducción porque se venían las ternas. Y no es lo mismo conducir cuando no estás ternado que cuando sí. Así que fue medio cortar clavos, pero estuvo todo muy bien”, contó.

Calabró también se refirió a la dinámica que mantuvo con Sergio durante la ceremonia y destacó la confianza construida a partir de experiencias laborales compartidas. “Siempre estábamos en el mismo camarín, así que estábamos siempre en contacto. Ya habíamos hecho un Martín Fierro Federal, así que nos conocemos y he trabajado en su programa un año y medio”, explicó.

Marina Calabró conversando con el periodista Fernando Zabala, de La Opinión Austral, al finalizar el Martín Fierro de Cable 2026.

Al momento de recibir la estatuilla, la conductora tuvo presentes a las personas que forman parte de su vida personal y profesional. Entre los agradecimientos mencionó a su hija, su padre, su hermana, su madre, su pareja, Rolando Barbano, y al productor Juan Cruz Ávila, quien le dio una oportunidad laboral.

Sin embargo, hizo especial hincapié en el valor del equipo que la acompaña diariamente: “En mis compañeros, porque es un trabajo de equipo el que hacemos. Y uno no se luce solo, si ellos no fueran los geniales que son, yo no hubiera estado siquiera nominada”.

Los desafíos personales y un mensaje de unión

“Todos los días hay un desafío nuevo. Creo que uno lo que saca adelante es cuando te toca lidiar con alguna situación personal complicada, como las que pasamos con Rolando hace unos años. Y bueno, pudimos superarlo y seguir poniéndole el cuerpo y seguir laburando mientras lo estás pasando mal”, expresó.

Y agregó una reflexión que sintetizó su manera de enfrentar las dificultades: “Me parece que eso es de la vida y nos pasa a todos. Todos atravesamos problemas y tenemos que seguir arremangados. Y yo soy una arremangada”.

Consultada sobre el mensaje que le dejó la visita del papa Francisco a la Argentina, la conductora destacó la posibilidad de encontrar puntos de encuentro en una sociedad atravesada por diferencias y tensiones.

“Me quedó la idea de que podemos encontrar puntos de unión, de contacto, de pacificación. Y que no estamos tan rotos como a veces creemos”, sostuvo.