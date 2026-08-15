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El ministro de Salud de la Nación, Mario Lugones, presentó un nuevo balance semanal de gestión en el que destacó medidas vinculadas al financiamiento sanitario, la atención hospitalaria, la compra de medicamentos y la capacitación de los equipos de salud.

Uno de los principales datos fue el envío de más de $3,4 billones en transferencias destinadas a discapacidad a las distintas jurisdicciones del país, en el marco del Consejo Federal de Salud (COFESA).

A su vez, la Superintendencia de Servicios de Salud informó un ahorro superior a los $116.000 millones mediante la centralización de las compras de medicamentos de alto costo. Según la cartera sanitaria, la medida apunta a mejorar la eficiencia en el manejo de los recursos.

En paralelo, el Ministerio ratificó que los hospitales nacionales comenzarán a cobrar la atención a extranjeros no residentes, una decisión que forma parte de la política de reorganización del financiamiento del sistema sanitario.

Inversiones en el Garrahan y el Posadas

El balance también incluyó inversiones en hospitales nacionales. El Hospital Garrahan incorporó nuevas centrífugas para modernizar sus laboratorios, con una inversión superior a $80 millones. Además, puso en marcha una campaña de donación de sangre.

Por su parte, el Hospital Posadas sumó 12 estaciones de anestesia, destinadas a fortalecer el equipamiento disponible para la atención de pacientes. La agenda sanitaria incluyó también la implementación de un plan de respuesta ante el fenómeno climático El Niño, con énfasis en planificación y tecnología.

Formación y cooperación internacional

Otro de los puntos destacados fue la valoración de la modalidad digital utilizada en el Examen Integrado para las Residencias de Salud, mientras que se desarrollaron capacitaciones para equipos sanitarios sobre diagnóstico de VIH, sífilis y hepatitis virales, además de discapacidad y salud mental.

En materia internacional, Lugones mantuvo reuniones con Bethany Kozma, directora de Asuntos Globales del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos, y con el embajador Peter Lamelas, con el objetivo de fortalecer la cooperación sanitaria bilateral.

También se analizaron indicadores poblacionales y los desafíos que plantea la transición demográfica para el sistema de salud.

Con este balance, el Gobierno buscó mostrar una agenda que combina administración de recursos, inversión hospitalaria, capacitación y prevención, con el objetivo declarado de fortalecer el sistema sanitario y mejorar las herramientas disponibles para los equipos de salud.