Joaquín Levinton protagonizó uno de los momentos más emotivos de “Es mi sueño” (El Trece) tras recibir un regalo y una carta de una fanática; la sorpresa conmovió al cantante y generó una cálida reacción entre los presentes.

Todo comenzó cuando le avisaron que, una seguidora, quería entregarle un obsequio. “¿Quién me lo da?”, consultó Levinton, mientras le contaban que la niña estaba llorando de la emoción; fiel a su estilo, el líder de “Turf” se acercó a la tribuna y protagonizó una improvisada “cadena del cariño”, entrelazando sus manos con las de otras personas hasta llegar a la fan.

Finalmente, la niña pudo encontrarse cara a cara con el músico y entregarle el regalo, pero la emoción creció cuando, Joaquín, abrió la carta que acompañaba el presente y decidió leerla frente a todos.

La carta que emocionó a Joaquín Levinton

“Joaquín, quería que sepas que yo y mi hermana somos tu fan número uno y que vos sos una inspiración para muchas personas y, cuando estamos tristes, vos nos levantás. Espero que te gusten mis regalos. Muchas gracias”, decía el mensaje.

Las palabras de la pequeña generaron aplausos y sonrisas en el estudio; Guido Kaczka también se hizo eco de la declaración y resumió el sentimiento de muchos de los seguidores del artist.: “Es la voz de todos nosotros, porque, cuando estamos tristes, vos nos levantas”, indicó.

Además de la carta, la fanática le regaló unos muñequitos que el cantante recibió con entusiasmo. “Hermoso el regalo; ahora lo voy a poner en mi despacho”, aseveró, conmovido por la sorpresa.

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