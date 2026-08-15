Marta Fort estuvo como invitada en el programa “Otro día perdido”, conducido por Mario Pergolini, y reveló que está en pareja; además dio detalles de cómo ocultó su romance durante el Mundial 2026.

Durante la charla, Fort habló sobre su presente sentimental y confirmó que, finalmente, encontró a su dupla romántica, después del concurso que había organizado para conocer a alguien.

Entre risas, la hija de Ricardo Fort resumió su estrategia con una contundente frase. “Marqué el territorio”, lanzó; también, no dudó en elogiar a su novio y destacó la buena relación que mantienen. “Es un tipazo; es un pendejo para mí, tiene 28 años”, aseveró sobre el joven uruguayo.

La influencer contó que, la relación, avanzó rápidamente y que decidió mantenerla alejada de las redes sociales durante un tiempo. “Encontré, encontré… hoy lo voy a buscar al aeropuerto; yo estuve noviando todo el Mundial a escondidas, me fui a Universal y a Las Vegas con él”, dijo, entre risas.

Marta explicó que, durante esos meses, compartía imágenes de sus viajes y distintos momentos de su vida, pero evitaba revelar quién la acompañaba; de esa manera, consiguió preservar el romance y mantener en secreto la identidad de su pareja. “Yo, de repente, subía cosas muy sexy, pero no con quién y, cuando volví, conté con quién estaba”, recordó.

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando, Marta, contó qué hizo antes de que su novio viajara a la Argentina; según explicó, como él es uruguayo y ella argentina, quiso asegurarse de que no hubiera ninguna sorpresa antes de su llegada al país. “Yo, por las dudas, antes de que venga para acá, quería quemarlo”, bromeó.

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