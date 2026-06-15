La muerte de Gaspar “Gaspi” Díaz Prim continúa generando conmoción en distintos sectores del mundo del entretenimiento; entre quienes expresaron su dolor apareció Mario Pergolini, que no ocultó la tristeza que le provocó la noticia y dedicó, varios minutos de su programa, para recordar al joven influencer fallecido en el accidente aéreo ocurrido en Río de Janeiro.

Durante su ciclo en Vorterix, el conductor se mostró visiblemente afectado; desde el comienzo de su intervención, dejó en claro el impacto emocional que le generó enterarse de la tragedia que terminó con la vida del creador de contenidos argentino. “Lo que me puso mal fue lo de ‘Gaspi’, lo de ‘Gaspi’ me mató ayer”, indicó Pergolini, en una de las frases más resonantes de su reflexión.

A medida que avanzó su relato, compartió algunos recuerdos vinculados a las conversaciones que había mantenido con Gaspi en distintas oportunidades; según comentó, el influencer tenía una gran admiración por algunos de los proyectos que marcaron la carrera de Pergolini y no dudaba en manifestarlo cada vez que tenían la posibilidad de intercambiar opiniones.

“Habíamos hablado, un montón de veces, porque él tenía una cosa con “Caiga Quien Caiga” y siempre me decía que ‘hay que volver a hacer lo que hacías antes’”, contó el conductor, revelando una faceta menos conocida de la relación que habían construido con el paso del tiempo; también, aprovechó la oportunidad para destacar la evolución profesional que observaba en el trabajo de Gaspi.

Más allá de la popularidad alcanzada en redes, aseguró que veía en él una capacidad creativa que se había fortalecido, especialmente, durante los últimos años. “La verdad es que, cada vez que veía algunos de sus videos, sobre todo los últimos, me gustaba lo que estaba haciendo. Le ponía una creatividad super interesante”, aseveró, valorando el crecimiento artístico que había mostrado el joven creador de contenidos.

Las palabras del conductor se suman a una larga lista de homenajes que distintas figuras del espectáculo, el periodismo y la música compartieron desde que se conoció la tragedia; muchos de ellos coincidieron en destacar la originalidad, el talento y la capacidad de Gaspi para conectar con diferentes generaciones a través de su contenido.

Sobre el final de su reflexión, Pergolini volvió a referirse a las circunstancias del accidente y manifestó su incredulidad frente a lo ocurrido. “Golpea por todos lados… Chocan en el aire, hay que tener una mala suerte”, cerró, intentando dimensionar una tragedia que, todavía, genera conmoción tanto en Argentina como en Brasil.

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