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La televisión por cable tendrá su gran noche este jueves 12 de noviembre con la 12.ª edición de los premios Martín Fierro de Cable 2026, organizados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). La ceremonia distinguirá a las mejores producciones y figuras de la televisión paga, en una gala que reunirá a periodistas, conductores y referentes del espectáculo.

La transmisión estará a cargo de A24, con una alfombra roja desde las 19:30, conducida por Paula Varela y Guido Záffora. La ceremonia principal comenzará a las 21, con la conducción de Marina Calabró y Sergio Lapegüe.

Marina Calabró y Sergio Lapegüe serán los conductores de la ceremonia de los Martín Fierro de Cable 2026.

La Opinión Austral realizará una cobertura especial de los Martín Fierro de Cable 2026, con Fernando Zabala y Camila Ferrer Pose. Durante la previa habrá entrevistas a los protagonistas y, a lo largo de la noche, un seguimiento de la ceremonia y sus principales momentos.

Crónica TV llega a los Martín Fierro de Cable 2026 con diez nominaciones

Crónica TV suma diez nominaciones en distintas categorías de los premios, con presencia tanto de sus programas como de sus periodistas y conductores.

Entre las candidaturas se destacan Duro de callar, de Tomás Méndez, en Interés general; Siempre Noticias, con Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso, en Noticiero diurno; y Tierra de nadie, con Diego Esteves y Nahuel Suárez, en Noticiero central.

También compiten Crónica TV en Servicio informativo; El defensor, de Adrián Frascino, en Servicios; y Crónica Televisión, con Facundo Pedrini y Verónica Crespo, en Producción integral.

En las categorías individuales, la señal tiene nominados a Esteban Godoy, por Último momento, en Labor conducción masculina; Ernesto Hadida, por Tiempo real, en Labor periodística masculina; Cristian Eche, en Cronista/movilero; y Lucas Occhipinti, por Siempre Noticias, en Columnista policial/judicial.

Todos los nominados a los Martín Fierro de Cable 2026

La edición 2026 de los premios Martín Fierro de Cable reúne a producciones de noticias, actualidad, entretenimiento, deportes, cultura y otros géneros. Estos son todos los nominados informados para la ceremonia:

Interés general

Basta Baby – Baby Etchecopar (A24).

Duro de callar – Tomás Méndez (Crónica TV).

– Tomás Méndez (Crónica TV). Redespiertos – Guido Martínez (TN).

Magazine

Arranca la tarde – Marina Calabró y Facundo Pastor (A24).

Duro de Domar – Pablo Duggan (C5N).

Empezar el día – Amalia “Yuyito” González (Ciudad Magazine).

Mañanas Picantes – Montserrat Brizuela y David Kavlin (Argentina 12).

Económico

Economía & Real Estate – Daniel Zampone (Metro).

Mediodía Económico con Santiago Llul – Santiago Llul (Canal Económico).

Comunidad de Negocios – José del Río (La Nación+).

Periodístico

Argenzuela – Jorge Rial (C5N).

¿La ves? – Jonatan Viale (TN).

Minuto Uno – Gustavo “Gato” Sylvestre (C5N).

WiFi – Nicolás Wiñazki y Santiago Fioriti (A24).

Cultural/Educativo

El baúl de Charlie – Charlie López (TN).

Los siete locos – Cristina Mucci (Canal de la Ciudad).

Mi país – Victoria Vanella (Argentina 12).

Entrevistas

Cuerpo técnico – Hernán Castillo y Juan Russo (DeporTV).

Luis Novaresio Entrevista – Luis Novaresio (A24).

Right Now – Julieta Camaño (C5N).

Arte, moda y tendencia

La jaula de la moda – Joaquín “El Pollo” Álvarez (Ciudad Magazine).

Mandinga Tattoo – Diego Staropoli (Canal de la Ciudad).

Palacios y Mansiones – Fabián Medina Flores (Canal A).

Noticiero diurno

Otra mañana – Antonio Laje (A24).

Siempre Noticias – Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso (Crónica TV).

– Germán “Pampa” Mónaco y Liliana Caruso (Crónica TV). Tempraneros – Mario Massaccesi y Paula Bernini (TN).

Noticiero central

Diario de las 20 – Analía Argento (Argentina 12).

La noche – Sebastián Dumont y Ornella Cauteruccio (Canal 26).

Más verdad – Esteban Trebucq (La Nación+).

Tierra de nadie – Diego Esteves y Nahuel Suárez (Crónica TV).

Deportivo

El juego – Sergio Goycochea y Marcelo Benedetto (DSports).

Paso a Paso – Ariel Rodríguez y Gustavo Lombardi (TyC Sports).

ESPN F12 – Mariano Closs (ESPN).

Periodístico deportivo

Sportia (TyC Sports).

SportsCenter (ESPN).

TN Deportivo (TN).

TNT Data Sports (TNT Sports).

Musical

Copes Tango Show – Johana Copes (Canal de la Ciudad).

Cultura DJ – Gustavo Palmer (Canal de la Ciudad).

Q Íntimo: Abel Pintos – Mariana Olivari (Quiero Música en Mi Idioma).

Infantil/Juvenil

Argentinhitos (Pakapaka).

Cantando y bailando con Plim Plim (El Canal del Payaso Plim Plim).

Selenkay, segunda temporada (Disney Channel).

Servicio informativo

A24.

C5N.

Crónica TV .

. TN.

Documental

Adolfo Cambiaso: En el nombre del polo (Star Channel).

Generación Dorada (Fox Sports).

Octubre TV (Argentina 12).

Temas médicos

A ciencia cierta – Daniel Stamboulian (Metro).

Alimenta tu vida – Alicia Crocco (Metro).

Doctor C – Guillermo Capuya (C5N).

Culinario

Cocina sin límites – Salvador Mazzocchi (Discovery).

Historias Ricas (TN).

Maestros de la medialuna – Juan Manuel Herrera (El Gourmet).

Programa rural

Bichos de campo – Matías Longoni (Metro).

TN Campo (TN).

Tranquera abierta (Canal Rural).

Turismo y tiempo libre

Abriendo caminos (América Sports).

El turismo y la hospitalidad – Cristina Castro (Canal 26).

Turismo Argentina – Diego D’Angelo (Metro).

Servicios

El defensor – Adrián Frascino (Crónica TV).

– Adrián Frascino (Crónica TV). Fenómenos – José Bianco y Matías Bertolotti (TN).

Las tardes de Pink – Judith Casal (KZO).

Transición 2030 – Catalina de Elía (A24).

Juegos/Entretenimientos/Reality/Humor

C5N en tu barrio – Diego Costa (C5N).

Para alquilar balcones – Martina Soto Pose (Canal de la Ciudad).

Tarico Fake News – Ariel Tarico (TN).

Producción integral

América 24 (A24).

Cromañón, 20 años (Somos AMBA).

Crónica Televisión – Facundo Pedrini y Verónica Crespo (Crónica TV).

– Facundo Pedrini y Verónica Crespo (Crónica TV). Morir en guerra ajena (TN).

C5N.

Labor humorística

Ariel Tarico – Solo una vuelta más y Tarico Fake News (TN).

Roberto Peña – La liga de la risa (Somos AMBA).

Romina “Romi” Scalora – La vuelta (Fox Sports).

Labor conducción femenina

Carolina Amoroso – TN Internacional (TN).

Marina Calabró – Arranca la tarde (A24).

Paula Bernini – Tempraneros (TN).

Labor conducción masculina

Diego Sehinkman – Solo una vuelta más (TN).

Eduardo Feinmann – Noticiero A24 (A24).

Esteban Godoy – Último momento (Crónica TV).

– Último momento (Crónica TV). Luis Novaresio – Buen día A24 y Luis Novaresio Entrevista (A24).

Labor periodística deportiva

Alejandro Wall (Fox Sports).

Diego Latorre (ESPN).

Leonardo Paradizo (A24).

Marcelo Benedetto (DSports).

Sebastián “Pollo” Vignolo (ESPN).

Labor periodística femenina

Rosario Ayerdi – Argenzuela (C5N).

Cecilia Boufflet (A24).

Débora Plager – +Info a la tarde (La Nación+).

Labor periodística masculina

Alejandro Bercovich (C5N).

Ernesto Hadida (Crónica TV).

(Crónica TV). Nelson Castro (TN).

Pablo Rossi (A24).

Cronista/Movilero

Cristian Eche (Crónica TV).

(Crónica TV). Alejandro Moreyra (C5N).

Mercedes Mora (A24).

Fabián Rubino (A24).

Panelista

Rubén Rabanal (A24).

Rodolfo Cingolani (TyC Sports).

Román Iucht (TNT Sports Premium).

Columnista de espectáculos

Alejandra Peñalva (TN).

Cecilia Martí (TN).

Lucas Bertero (Ciudad Magazine).

Columnista político

Adrián Ventura (TN).

Daniel Bilotta (La Nación+).

Mariel Fitz Patrick (A24).

Columnista económico

Florencia Barragán (TN).

Andrés Lerner (C5N).

Willy Laborda (A24).

Lara López Calvo (A24).

Columnista policial/Judicial

Gabriel Iezzi (A24).

Lucas Occhipinti (Crónica TV).

(Crónica TV). Nicolás Pizzi (La Nación+).

Rodrigo Alegre (TN).

Aviso publicitario

Códigos – Aeropuertos Argentina (Don by Havas).

Conquistadores – Fratelli Branca (Zurda).

Easy a todo – Easy (Don by Havas).

Valemos mucho – Banco Macro (Virgin Film).

La gala de los Martín Fierro de Cable 2026 tendrá una noche de reconocimientos para las principales figuras y producciones de la televisión paga. Con diez candidaturas, Crónica TV buscará destacarse en una ceremonia que tendrá cobertura especial de La Opinión Austral.