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La polémica quedó resuelta. El Tribunal de Disciplina Deportiva de la Liga de Fútbol Sur rechazó en todas sus partes la protesta presentada por el Club Deportivo Hispano Americano contra Atlético Boxing Club, luego del encuentro disputado el pasado 8 de noviembre, correspondiente a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de Primera División.

La resolución, publicada en el Boletín Oficial N.º 053/2026 del 11 de noviembre, determinó que no existieron elementos suficientes para considerar irregular la participación de Arian Castillo, futbolista que integró el equipo titular del Boxing en reemplazo de Ariel Eduardo Vega.

De esta manera, el Tribunal confirmó el resultado registrado en el campo de juego: Atlético Boxing Club 3 – Club Deportivo Hispano Americano 1 , y ratificó la clasificación del conjunto albiverde a las semifinales de la competencia.

Los argumentos de la protesta

Hispano Americano había presentado formalmente su reclamo el 10 de noviembre, cuestionando la habilitación de Castillo. Según sostuvo la institución, la autorización para reemplazar a Vega, quien atravesaba una lesión de prolongada recuperación, había sido otorgada por la Liga el 6 de noviembre, pese a que la solicitud se habría presentado fuera del plazo de cinco días hábiles que el club consideraba aplicable.

Sobre esa base, el conjunto hispanista solicitó que se dejara sin efecto la autorización, se declarara la mala inclusión del futbolista y se diera por perdido el encuentro a Atlético Boxing Club, lo que hubiera modificado la clasificación a la siguiente instancia.

Sin embargo, el Tribunal entendió que el planteo no logró demostrar la existencia de una infracción reglamentaria que justificara semejante sanción.

La autorización de la Liga, un punto clave

Uno de los aspectos centrales de la resolución estuvo relacionado con las facultades del Consejo Directivo de la Liga de Fútbol Sur.

El organismo disciplinario consideró que el Consejo Directivo cuenta con atribuciones para evaluar y autorizar reemplazos de futbolistas que acrediten lesiones de prolongada recuperación.

En ese sentido, detalló que Atlético Boxing Club había solicitado el reemplazo de Ariel Eduardo Vega, acompañando documentación médica que acreditaba una lesión cuyo período estimado de recuperación superaba los cuatro meses y establecía un tiempo aproximado de 180 días.

Tras analizar los antecedentes, el Consejo Directivo autorizó el reemplazo por Arian Castillo mediante una decisión adoptada el 6 de noviembre.

Para el Tribunal, esa autorización fue otorgada antes del partido cuestionado y dentro del marco de las facultades reglamentarias del órgano directivo. Además, sostuvo que no surgía de las actuaciones la existencia de una prohibición reglamentaria local que impidiera evaluar y resolver este tipo de solicitudes.

El plazo de cinco días, otro eje de la discusión

Otro de los fundamentos que tuvo en cuenta el Tribunal fue la normativa invocada por Hispano Americano respecto del plazo de cinco días hábiles para solicitar reemplazos por lesión.

La resolución estableció que los plazos y procedimientos previstos para determinadas categorías del fútbol profesional argentino —como Primera División, Primera Nacional y Primera B Metropolitana— responden a reglamentaciones específicas y no resultan automáticamente aplicables a los torneos organizados por las ligas afiliadas al Consejo Federal.

En consecuencia, el organismo entendió que no se había acreditado que ese plazo estuviera expresamente incorporado a la reglamentación del Torneo Clausura 2026 de la Liga de Fútbol Sur, ni que existiera una disposición superior de aplicación obligatoria que lo impusiera para esta competencia.

Por ese motivo, consideró que no correspondía declarar un incumplimiento reglamentario por la sola circunstancia de que la solicitud hubiera sido presentada con posterioridad al plazo mencionado por el club reclamante.

El conocimiento previo de Hispano y el antecedente de Talleres

La resolución también hizo referencia a la reunión del Consejo Directivo del 6 de noviembre, en la que se trató y autorizó el reemplazo solicitado por Atlético Boxing Club.

Según las constancias analizadas, representantes de Hispano Americano estuvieron presentes en ese encuentro y tomaron conocimiento de la decisión sin formular objeciones ni dejar asentada una oposición.

El Tribunal aclaró que esa circunstancia no implica una renuncia al derecho de protesta, pero la consideró un antecedente relevante para evaluar la transparencia del procedimiento, el conocimiento previo de la decisión y la conducta de las instituciones involucradas.

Asimismo, mencionó como antecedente institucional la autorización de un reemplazo por lesión prolongada solicitada por el Club Talleres, aprobada en una reunión del Consejo Directivo del 10 de noviembre. Para el organismo, ese caso refleja un criterio institucional que debe ser considerado al evaluar situaciones sustancialmente equivalentes, bajo el principio de igualdad de trato entre los clubes afiliados.

Sin sanciones y con la clasificación confirmada

Finalmente, el Tribunal de Disciplina resolvió rechazar la protesta de Hispano Americano, no hacer lugar al planteo de mala inclusión de Arian Castillo y mantener la validez de la autorización otorgada por el Consejo Directivo.

Además, confirmó el resultado deportivo de 3-1 a favor de Atlético Boxing Club, mantuvo su clasificación a las semifinales del Torneo Clausura 2026 y determinó que no correspondía aplicar sanción deportiva al equipo ni a sus integrantes por los hechos denunciados.

La resolución también dispuso notificar a ambas instituciones sobre los recursos reglamentarios y los plazos de interposición correspondientes.

Con este fallo, Atlético Boxing Club deja atrás la incertidumbre administrativa y ratifica su presencia en las semifinales del Clausura. Hispano Americano, en tanto, no logró revertir en los escritorios lo que había sucedido dentro de la cancha.