Río Gallegos se prepara para vivir una jornada especial para el boxeo, con la realización de una velada internacional que reunirá a representantes de Argentina, México y Chile. La propuesta, que tendrá como escenario el gimnasio del CePARD, representa un paso importante para el crecimiento de la disciplina en Santa Cruz y abre nuevas posibilidades de competencia para los jóvenes pugilistas de la provincia.

En diálogo con LU12 AM680, el presidente de la Federación Santacruceña de Boxeo, Javier Rearte, brindó detalles de la organización y destacó el carácter federal de la convocatoria, que contará con deportistas provenientes de Caleta Olivia, Gobernador Gregores, Puerto San Julián y Río Gallegos, además de representantes de Tierra del Fuego y delegaciones internacionales.

La velada contará con entre 12 y 13 combates confirmados y tendrá como protagonistas a jóvenes boxeadores, principalmente de las categorías menores, cadetes y juveniles. Desde México llegará una delegación integrada por 11 competidores, mientras que Chile también tendrá representación a través de deportistas vinculados al boxeo de Puerto Natales.

“Es un evento de carácter internacional que les abre las puertas a los jóvenes deportistas. Principalmente está dirigido a los amateurs, en su mayoría chicos de 14, 15 y 16 años. Buscamos darles otra oportunidad y otro sentido a su desarrollo deportivo“, explicó el dirigente santacruceño.

México, Chile y Argentina unidos por el desarrollo del boxeo

Uno de los aspectos más destacados de la propuesta es la participación de la Organización Nacional de Entrenadores y Boxeadores Amateur (ONEBA), representada por Carmen Márquez y el maestro Gilberto López, quienes llegaron desde México para acompañar la actividad y fortalecer los vínculos deportivos internacionales.

Márquez, presidenta de ONEBA, explicó que la organización trabaja en distintos estados de México y comenzó a extender su actividad hacia Sudamérica. Además, remarcó la importancia de utilizar el boxeo como una herramienta de inclusión y acompañamiento para niños y jóvenes.

“Traemos una selección de México. Estamos muy contentos de estar aquí y queremos seguir fomentando el deporte y apoyando a los chicos“, expresó.

La dirigente también hizo hincapié en el trabajo social que desarrolla la organización, especialmente a través de iniciativas destinadas a prevenir las adicciones y acompañar a deportistas que atraviesan situaciones complejas.

En ese sentido, destacó el programa denominado Knock Out contra las Adicciones, una propuesta que busca utilizar la práctica deportiva como un espacio de contención y una alternativa de vida para los jóvenes.

Por su parte, Carolina Santana, entrenadora y referente del boxeo de Puerto Natales, Chile, celebró la posibilidad de participar de este encuentro y destacó el crecimiento de la actividad en su localidad.

“Últimamente ha llegado mucha gente al club. Queremos seguir fomentando el deporte y generar más eventos para que los chicos puedan salir a competir“, señaló.

FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL

También manifestó su intención de continuar trabajando junto a ONEBA y la Federación Santacruceña de Box para ampliar las oportunidades de los jóvenes boxeadores de ambos lados de la frontera.

Seguridad, formación y una transición hacia el profesionalismo

Otro de los ejes centrales de la entrevista estuvo relacionado con la preparación integral de los deportistas y la importancia de garantizar competencias seguras.

Gilberto López, con experiencia como boxeador amateur y profesional, además de su trayectoria arbitral, explicó que el desarrollo amateur constituye una etapa fundamental antes de dar el salto al profesionalismo.

En ese sentido, consideró que un boxeador debería acumular aproximadamente entre 30 y 35 combates amateurs y alcanzar un porcentaje importante de victorias antes de estar preparado para afrontar una carrera profesional.

También remarcó la necesidad de que los deportistas cuenten con acompañamiento integral, incluyendo profesionales de la psicología, nutrición y preparación física.

López explicó además que ONEBA incorporó una categoría de transición entre el boxeo amateur y el profesional, con el objetivo de reducir las diferencias que existen entre ambas modalidades y permitir que los pugilistas puedan adaptarse progresivamente a las exigencias del profesionalismo.

La seguridad es otra de las prioridades de la organización. Carmen Márquez detalló que trabajan con reglamentos, registros deportivos, autorizaciones y capacitaciones para entrenadores y responsables de las competencias.

Asimismo, destacó el vínculo con WBC University y el Consejo Mundial de Boxeo, instituciones que acompañan distintas iniciativas de formación y desarrollo.

Javier Rearte, presidente de la Fedearción Santacruceña de Box. FOTO: VANINA JANCICH/ LA OPINION AUSTRAL

Una federación que busca ampliar las oportunidades en Santa Cruz

Durante la entrevista, Javier Rearte también adelantó algunas de las iniciativas que la Federación Santacruceña de Boxeo proyecta para los próximos meses.

Entre ellas se encuentra el programa Puertas Abiertas en los Barrios, que busca acercar el boxeo a distintos sectores de Río Gallegos mediante exhibiciones, jornadas de sparring y demostraciones destinadas a niños y adolescentes.

La primera actividad estaba prevista para realizarse antes de diciembre en el barrio Madres a la Lucha, con la intención de continuar recorriendo diferentes barrios de la ciudad.

El objetivo es acercar la disciplina a quienes todavía no encontraron un espacio deportivo, mostrar que el boxeo cuenta con una estructura organizada y ofrecer herramientas para que los jóvenes puedan incorporarse a la actividad, realizarse los controles médicos correspondientes y comenzar a competir.

Otro dato significativo del crecimiento del boxeo provincial es la conformación de una delegación de 15 deportistas menores y cadetes que viajará en diciembre a Buenos Aires para participar del Campeonato Nacional.

Según destacó el dirigente, se trata de una representación numerosa en comparación con participaciones anteriores, cuando Santa Cruz solía concurrir con uno, dos o tres competidores.

“Los chicos están muy entusiasmados. Logramos conformar una delegación de 15 deportistas que van a representar a la provincia en el Campeonato Nacional“, señaló.

Una velada con entrada libre y gratuita

La organización confirmó que las puertas del gimnasio del CePARD abrirán a las 19:30, mientras que los primeros combates comenzarán a las 20:00.

La fiscalización contará con árbitros y jurados de Argentina y México, que trabajarán de manera conjunta para garantizar transparencia y equidad deportiva. Entre los representantes argentinos estará Tito Vega, junto a oficiales federados de distintos puntos de Santa Cruz.

La actividad tendrá entrada libre y gratuita, por lo que la invitación está abierta a toda la comunidad para acompañar a los representantes locales en este desafío internacional.

Más allá de los resultados deportivos, el encuentro representa una oportunidad para fortalecer los vínculos entre instituciones, compartir experiencias y consolidar un espacio de crecimiento para el boxeo amateur.

La intención de sus organizadores es que esta primera experiencia sea el punto de partida de nuevos encuentros y competencias de mayor alcance.

Como expresó Martín Saravia, promotor y representante de ONEBA en Sudamérica y WBC University, el desafío es que este vínculo no termine con una sola velada, sino que permita continuar trabajando en conjunto para que el boxeo siga creciendo en la Patagonia y en toda Sudamérica.

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