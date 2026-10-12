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La primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música 2026 se realizará este miércoles 14 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. La Opinión Austral ofrecerá una cobertura especial de la ceremonia, que contará con actuaciones de reconocidos artistas y distinguirá a las principales figuras de la escena nacional.
La gala comenzará a las 19 en Tango Porteño, ubicado en Cerrito 570, y estará conducida por Hernán Drago y Edith Hermida. La transmisión podrá seguirse en vivo por El Nueve y su canal oficial de YouTube.
Qué artistas actuarán en vivo durante la ceremonia
La primera entrega de los Martín Fierro de la Música tendrá presentaciones de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.
Los espectáculos reunirán distintos géneros y acompañarán una premiación que busca reconocer el trabajo de intérpretes, productores y otros protagonistas de la industria. Entre las categorías se encuentran las dedicadas a álbumes, colaboraciones, shows en vivo y producciones vinculadas con la televisión.
El listado también contempla distinciones para productores musicales, representantes artísticos, DJ, música infantil y composiciones creadas para publicidades y programas televisivos.
María Becerra, Lali y Tini: las artistas con más nominaciones
Las tres cantantes concentran buena parte de las candidaturas en las categorías vinculadas con el pop y las producciones musicales. María Becerra encabeza la lista con siete nominaciones, mientras que Lali Espósito suma seis y Tini Stoessel, cinco.
Becerra aparece en rubros como Mejor Canción, por Ramen para dos, junto a Paulo Londra; Mejor Álbum, por Quimera; Mejor Artista Femenina; Mejor Artista Pop; Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas, por Quimera Show 360° en River, y Mejor Concepto Visual.
A su vez, Natanael Real, manager de la cantante, figura entre los candidatos a Mejor Manager Artístico, una categoría que reconoce el trabajo de quienes acompañan el desarrollo de las carreras musicales.
Lali Espósito, con seis postulaciones, competirá en Mejor Álbum, Mejor Colaboración, Mejor Artista Femenina, Mejor Artista Pop, Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas y Mejor Concepto Visual. Entre sus trabajos nominados se encuentran el disco Cuando el demonio llama, su participación junto a Turf en Loco un poco y el espectáculo Lali Tour 2025.
Por su parte, Tini Stoessel reúne cinco candidaturas. Está nominada a Mejor Colaboración por Blackout, junto a Emilia y Nicki Nicole; Mejor Artista Femenina; Mejor Artista Pop; Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas, por Futttura, y Mejor Concepto Visual.
La presencia de las tres intérpretes refleja el peso del pop en esta primera edición, que también reconocerá producciones y referentes del rock, la música urbana, el folclore, el tango, la música tropical y el cuarteto.
Todos los nominados a los Martín Fierro de la Música 2026
La nómina difundida para esta primera edición incluye 26 categorías. Estos son los candidatos y las producciones que competirán por las estatuillas.
Mejor Artista Femenina
- María Becerra
- Lali
- Tini
- Cazzu
- Natalie Pérez
- Marilina Bertoldi
- Ángela Leiva
Mejor Artista Masculino
- Milo J
- Coti Sorokin
- Dillom
- Emanero
- Abel Pintos
- Axel
- Fito Páez
- Dante Spinetta
Mejor Artista Pop
- Lali
- María Becerra
- Yami Safdie
- Tiago PZK
- Zoe Gotusso
- Ángela Torres
- Tini
- Emilia
Mejor Artista de Música Infantil
- Panam
- Plim Plim
- Margarita
- Topa
- Pau Pau
- El Reino Infantil
Mejor Artista DJ Revelación
- 0ostil
- Victoria Why Not
- Discip
- Ana Helder
- Jay De Lys
- Eze Ramírez
Mejor Artista DJ
- Hernán Cattaneo
- Mariano Mellino
- Ezequiel Arias
- Sol Ortega
- Victoria Engel
- Carlos Alfonsín
- Javier Zuker
Mejor Colaboración
- Big One, Paulo Londra y Wisin — Flashbacks / Crossover #9.
- Lauta, Amigo de Artista y Q’Lokura — Puñaladas.
- Renzo ED, La Joaqui y Salas — Colocartelo Remix.
- Emanero, Luciano Pereyra y David Bisbal — La Peligrosa.
- Emilia, Tini y Nicki Nicole — Blackout.
- Turf y Lali — Loco un poco.
Mejor Grupo / Banda
- Babasónicos
- Airbag
- Los Pericos
- Divididos
- Turf
- El Mató a un Policía Motorizado
- Tan Biónica
- Los Piojos
Mejor Banda de Música Tropical
- Damas Gratis
- Los Totora
- La T y La M
- Ráfaga
- La K’onga
- Q’Lokura
- La Delio Valdez
- Banda XXI
- Ke Personajes
Mejor Concepto Visual
- María Becerra
- Ca7riel & Paco Amoroso
- Cazzu
- Tini
- Lali
- Dillom
- Emanero
Mejor Manager Artístico
- Natanael Real
- Fernando Szereszevsky
- Daniel Grinbank
- Maxi El Brother
- Artes Group
- Héctor Cavallero
- Marcelo Fígoli
- Alberto Miguel
- Ana Poluyan
- Pocho Rocca
- Ariel Capozucca
Mejor Artista Cuarteto
- Luck Ra
- Eugenia Quevedo
- Ulises Bueno
- Valentina Márquez
- Simón Aguirre
Mejor Productor Musical
- Big One
- Evlay
- BZRP
- Tatool
- Tote
- Nico Cotton
- Mauro De Tommaso
- Oscar Mediavilla
Mejor Banda Cuarteto
- Desakta2
- Eugenia Quevedo y LBC
- La K’onga
- Q’Lokura
Mejor Show en Vivo
- María Becerra — Quimera Show 360° en River.
- La K’onga — Cuartetour.
- Lali — Lali Tour 2025.
- Airbag — El Club de la Pelea.
- Tini — Futttura.
- Q’Lokura — Q’Lokura en vivo.
- Emanero — Emanero Tour 2025.
- Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo.
Mejor Cortina Musical de TV
- LAM
- Telenueve: Noticiero
- Gran Hermano
- Morfi, Todos a la Mesa
Mejor Música de Comerciales
- Saphirus
- Molto
- Rinde 2
- Kanji
Mejor Álbum
- Milo J — La vida era más corta.
- María Becerra — Quimera.
- Cazzu — Latinaje.
- Ca7riel y Paco Amoroso — Papota.
- Lali — Cuando el demonio llama.
Mejor Artista de Música Tropical Femenina
- Ángela Leiva
- Dalila
- Karina
Mejor Canción
- Cazzu — Con otra.
- María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos.
- Roze, Max Carra, Valen y Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos.
- Luck Ra y Miranda! — Tu misterioso alguien.
Mejor Artista de Rock
- Fito Páez
- El Plan de la Mariposa
- Andrés Calamaro
- Charly García
- Los Piojos
- Babasónicos
- Marilina Bertoldi
Mejor Artista de Folklore
- Soledad Pastorutti
- Abel Pintos
- Luciano Pereyra
- Los Nocheros
- Destino San Javier
- Coki Ramírez
- Maggie Cullen
- Jorge Rojas
Mejor Artista de Tango
- Jorge Vázquez
- Guillermo Fernández
- Caro Minella
- Jorge Amiconi
- Los Reyes del Tango
Mejor Artista de Música Tropical Masculino
- Rodrigo Tapari
- Uriel Lozano
- El Polaco
- Daniel Agostini
- Ulises Bueno
- Nico Mattioli
Revelación Femenina
- More con Flow
- 143Leti
- Mery Granados
- Candu Domínguez
- Valentina Márquez
- Valentina Olguín
- Juana Rozas
Mejor Artista Melódico
- Benjamín Amadeo
- Lola Cobach
- Matías Napoli
- Javier Caumont
Revelación Masculina
- Roze
- Lázaro Caballero
- Max Carra
- Ramma
- Joaco Burgos
- Camionero
- Luciano Creiner
- Valentino Merlo
- Simón Aguirre
- Ser
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