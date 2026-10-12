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La primera edición de los Premios Martín Fierro de la Música 2026 se realizará este miércoles 14 de octubre en la Ciudad de Buenos Aires. La Opinión Austral ofrecerá una cobertura especial de la ceremonia, que contará con actuaciones de reconocidos artistas y distinguirá a las principales figuras de la escena nacional.

La gala comenzará a las 19 en Tango Porteño, ubicado en Cerrito 570, y estará conducida por Hernán Drago y Edith Hermida. La transmisión podrá seguirse en vivo por El Nueve y su canal oficial de YouTube.

Qué artistas actuarán en vivo durante la ceremonia

La primera entrega de los Martín Fierro de la Música tendrá presentaciones de Bandana, Emanero, Euge Quevedo, Ráfaga, Ángela Leiva y Los Palmeras.

Los espectáculos reunirán distintos géneros y acompañarán una premiación que busca reconocer el trabajo de intérpretes, productores y otros protagonistas de la industria. Entre las categorías se encuentran las dedicadas a álbumes, colaboraciones, shows en vivo y producciones vinculadas con la televisión.

El listado también contempla distinciones para productores musicales, representantes artísticos, DJ, música infantil y composiciones creadas para publicidades y programas televisivos.

Las tres cantantes concentran buena parte de las candidaturas en las categorías vinculadas con el pop y las producciones musicales. María Becerra encabeza la lista con siete nominaciones, mientras que Lali Espósito suma seis y Tini Stoessel, cinco.

Becerra aparece en rubros como Mejor Canción, por Ramen para dos, junto a Paulo Londra; Mejor Álbum, por Quimera; Mejor Artista Femenina; Mejor Artista Pop; Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas, por Quimera Show 360° en River, y Mejor Concepto Visual.

A su vez, Natanael Real, manager de la cantante, figura entre los candidatos a Mejor Manager Artístico, una categoría que reconoce el trabajo de quienes acompañan el desarrollo de las carreras musicales.

Lali, Tini y María Becerra.

Lali Espósito, con seis postulaciones, competirá en Mejor Álbum, Mejor Colaboración, Mejor Artista Femenina, Mejor Artista Pop, Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas y Mejor Concepto Visual. Entre sus trabajos nominados se encuentran el disco Cuando el demonio llama, su participación junto a Turf en Loco un poco y el espectáculo Lali Tour 2025.

Por su parte, Tini Stoessel reúne cinco candidaturas. Está nominada a Mejor Colaboración por Blackout, junto a Emilia y Nicki Nicole; Mejor Artista Femenina; Mejor Artista Pop; Mejor Artista Show en Vivo/Plataformas, por Futttura, y Mejor Concepto Visual.

La presencia de las tres intérpretes refleja el peso del pop en esta primera edición, que también reconocerá producciones y referentes del rock, la música urbana, el folclore, el tango, la música tropical y el cuarteto.

Todos los nominados a los Martín Fierro de la Música 2026

La nómina difundida para esta primera edición incluye 26 categorías. Estos son los candidatos y las producciones que competirán por las estatuillas.

Mejor Artista Femenina

María Becerra

Lali

Tini

Cazzu

Natalie Pérez

Marilina Bertoldi

Ángela Leiva

Mejor Artista Masculino

Milo J

Coti Sorokin

Dillom

Emanero

Abel Pintos

Axel

Fito Páez

Dante Spinetta

Mejor Artista Pop

Lali

María Becerra

Yami Safdie

Tiago PZK

Zoe Gotusso

Ángela Torres

Tini

Emilia

Mejor Artista de Música Infantil

Panam

Plim Plim

Margarita

Topa

Pau Pau

El Reino Infantil

Mejor Artista DJ Revelación

0ostil

Victoria Why Not

Discip

Ana Helder

Jay De Lys

Eze Ramírez

Mejor Artista DJ

Hernán Cattaneo

Mariano Mellino

Ezequiel Arias

Sol Ortega

Victoria Engel

Carlos Alfonsín

Javier Zuker

Mejor Colaboración

Big One, Paulo Londra y Wisin — Flashbacks / Crossover #9.

Lauta, Amigo de Artista y Q’Lokura — Puñaladas.

Renzo ED, La Joaqui y Salas — Colocartelo Remix.

Emanero, Luciano Pereyra y David Bisbal — La Peligrosa.

Emilia, Tini y Nicki Nicole — Blackout.

Turf y Lali — Loco un poco.

Mejor Grupo / Banda

Babasónicos

Airbag

Los Pericos

Divididos

Turf

El Mató a un Policía Motorizado

Tan Biónica

Los Piojos

Mejor Banda de Música Tropical

Damas Gratis

Los Totora

La T y La M

Ráfaga

La K’onga

Q’Lokura

La Delio Valdez

Banda XXI

Ke Personajes

Mejor Concepto Visual

María Becerra

Ca7riel & Paco Amoroso

Cazzu

Tini

Lali

Dillom

Emanero

Mejor Manager Artístico

Natanael Real

Fernando Szereszevsky

Daniel Grinbank

Maxi El Brother

Artes Group

Héctor Cavallero

Marcelo Fígoli

Alberto Miguel

Ana Poluyan

Pocho Rocca

Ariel Capozucca

Mejor Artista Cuarteto

Luck Ra

Eugenia Quevedo

Ulises Bueno

Valentina Márquez

Simón Aguirre

Mejor Productor Musical

Big One

Evlay

BZRP

Tatool

Tote

Nico Cotton

Mauro De Tommaso

Oscar Mediavilla

Mejor Banda Cuarteto

Desakta2

Eugenia Quevedo y LBC

La K’onga

Q’Lokura

Mejor Show en Vivo

María Becerra — Quimera Show 360° en River.

La K’onga — Cuartetour.

Lali — Lali Tour 2025.

Airbag — El Club de la Pelea.

Tini — Futttura.

Q’Lokura — Q’Lokura en vivo.

Emanero — Emanero Tour 2025.

Un Poco de Ruido — La Zapada Más Grande del Mundo.

Mejor Cortina Musical de TV

LAM

Telenueve: Noticiero

Gran Hermano

Morfi, Todos a la Mesa

Mejor Música de Comerciales

Saphirus

Molto

Rinde 2

Kanji

Mejor Álbum

Milo J — La vida era más corta.

María Becerra — Quimera.

Cazzu — Latinaje.

Ca7riel y Paco Amoroso — Papota.

Lali — Cuando el demonio llama.

Mejor Artista de Música Tropical Femenina

Ángela Leiva

Dalila

Karina

Mejor Canción

Cazzu — Con otra.

María Becerra y Paulo Londra — Ramen para dos.

Roze, Max Carra, Valen y Ramky en los Controles — Tu jardín con enanitos.

Luck Ra y Miranda! — Tu misterioso alguien.

Mejor Artista de Rock

Fito Páez

El Plan de la Mariposa

Andrés Calamaro

Charly García

Los Piojos

Babasónicos

Marilina Bertoldi

Mejor Artista de Folklore

Soledad Pastorutti

Abel Pintos

Luciano Pereyra

Los Nocheros

Destino San Javier

Coki Ramírez

Maggie Cullen

Jorge Rojas

Mejor Artista de Tango

Jorge Vázquez

Guillermo Fernández

Caro Minella

Jorge Amiconi

Los Reyes del Tango

Mejor Artista de Música Tropical Masculino

Rodrigo Tapari

Uriel Lozano

El Polaco

Daniel Agostini

Ulises Bueno

Nico Mattioli

Revelación Femenina

More con Flow

143Leti

Mery Granados

Candu Domínguez

Valentina Márquez

Valentina Olguín

Juana Rozas

Mejor Artista Melódico

Benjamín Amadeo

Lola Cobach

Matías Napoli

Javier Caumont

Revelación Masculina

Roze

Lázaro Caballero

Max Carra

Ramma

Joaco Burgos

Camionero

Luciano Creiner

Valentino Merlo

Simón Aguirre

Ser

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