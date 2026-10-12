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Shakira y Maluma protagonizaron uno de los momentos más celebrados de la residencia de la cantante colombiana en Madrid; el cantante apareció, como invitado sorpresa, durante una de las últimas noches de “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour” y, juntos, interpretaron “AGUA”, su más reciente colaboración.

Además, ambos artistas hicieron vibrar al público con “Chantaje”, el hit que lanzaron en 2016 y que se convirtió en uno de los grandes éxitos de sus carreras.

Los primeros acordes de “Chantaje” fueron suficientes para que miles de personas se sumaran al estribillo; la canción, que permaneció 11 semanas en el primer puesto del ranking Hot Latin Songs de Billboard y cuyo videoclip supera los 3.200 millones de reproducciones en YouTube, volvió a demostrar su vigencia ante una multitud que acompañó cada palabra.

Después llegó el turno de “AGUA”, su lanzamiento más reciente, que sumó ritmo y baile a la presentación; con una base de merengue, el tema convirtió el estadio en una pista de baile y mostró la complicidad de los artistas sobre el escenario, en una actuación que, rápidamente, generó repercusión en las redes sociales.

El nuevo tema, también, acumula números destacados en las plataformas digitales; a menos de un mes de su estreno, supera los 15 millones de reproducciones en Spotify, mientras que su videoclip oficial, dirigido por Hannah Lux Davis, ya pasó los 18 millones de visualizaciones en YouTube.

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